Rode lampen Windpark N33 grotendeels uit door toepassing naderingsdetectie

MEEDEN – Het windpark langs de N33 bij Meeden neemt op dinsdag 14 april de nieuwe naderingsdetectie in gebruik. Dankzij dit systeem zijn de rode waarschuwingslampen op de windturbines voortaan het grootste deel van de nacht uit. De lampen gaan aan wanneer een vliegtuig dicht bij het windpark vliegt. De provincie Groningen is blij met deze mijlpaal, die zorgt voor minder overlast voor omwonenden en beter behoud van de duisternis in onze provincie.

Werking van het systeem

De obstakelverlichting van de windturbines bij Windpark N33 wordt vanaf nu automatisch geregeld met transpondertechniek Aircraft Detection Lighting System (ADLS). Alleen als er een vliegtuig in de buurt is, gaat de rode verlichting aan. Dit is noodzakelijk voor de veiligheid van de luchtvaart. De rest van de tijd is de rode knipperverlichting uit. Dit draagt direct bij aan een leefbare en prettigere omgeving voor onze inwoners.

In de eerste periode kan het zijn dat de verlichting nog vaker aangaat en soms ook wit knippert. Het systeem moet namelijk geoptimaliseerd worden.

Nieuwe regelgeving

Windturbines hoger dan 150 meter zijn wettelijk verplicht om obstakelverlichting te voeren voor de veiligheid van het luchtverkeer. Toen Windpark N33 werd gebouwd, was het gebruik van een detectiesysteem nog niet toegestaan en daarom brandden de lampen continu. De regelgeving is inmiddels aangepast waardoor een detectiesysteem nu wel toegestaan is. Voor nieuwe windparken in de provincie Groningen is het toepassen van een naderingsdetectiesysteem inmiddels de standaard.

Windmolenexploitanten van dit windpark, Eurus Energy en RWE, nemen verantwoordelijkheid door te investeren in het detectiesysteem in het bestaande windpark. De provincie waardeert dit zeer en ondersteunt deze verbetering met een gezamenlijke subsidie van de provincie en de Rijksoverheid.

Andere bestaande windparken

De provincie zet zich in om ook bij andere windparken de naderingsdetectie te realiseren. Hiervoor lopen met verschillende partijen gesprekken. Met de subsidieregeling Naderingsdetectietransponder- en radartechniek windparken provincie Groningen kunnen eigenaren van windturbines in de provincie Groningen een deel van de aankoop van de zogeheten transponder- of radartechniek financieren.

Bron: Provincie Groningen