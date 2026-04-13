Rommelmarkt in ’ t Kruispunt

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Het is weer zover! Zaterdag, 18 april gaan de deuren weer open voor de jaarlijkse rommelmarkt.

Van 8.30 – 11.30 uur kunt u heerlijk snuffelen tussen de aangeboden spullen. Van boeken tot aardewerk, glas, elektronica, speelgoed, meubels en nog veel meer.

Een morgen vol koopjes, maar ook van gezelligheid en ontmoeting. De koffie en thee staan klaar en er worden lekkere broodjes hamburger verkocht, kortom voor elk wat wils.

Wees welkom aan de Wilgen 1 te Stadskanaal!

Bron: Ineke Mulder

Debbie Ketelaar, baptisten gemeente

