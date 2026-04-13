Scherpe en eerlijke tragikomedie Paaz in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Op maandag 20 april vertoont Filmhuis vanBeresteyn de Nederlandse film Paaz, een tragikomisch en indringend portret van psychische kwetsbaarheid, geïnspireerd op de gelijknamige bestseller van Myrthe van der Meer.
In Paaz vertolkt topactrice Gaite Jansen de rol van Emma, een jonge vrouw die ogenschijnlijk alles op orde heeft: een succesvolle carrière, een liefdevolle relatie en een stabiele thuissituatie. Wanneer ze onverwacht op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis belandt, begint haar werkelijkheid te schuiven. Is er sprake van een burn-out, een mentale kortsluiting, of is er iets anders aan de hand? Zelf is Emma ervan overtuigd dat er een vergissing is gemaakt. Want met haar is toch niets mis?
Regisseur Anne de Clercq brengt met Paaz een film die balanceert tussen humor en ernst. Het resultaat is een scherp, eerlijk en tegelijk toegankelijk verhaal over vastlopen, doorgaan en alles daartussenin. De film weet psychische problematiek invoelbaar te maken zonder te vervallen in zwaarte of sensatie.
De Volkskrant bekroonde de film met vier sterren en schreef: “Paaz is een warme, net niet te vrolijke film over psychische problemen. Gaite Jansen treft precies de juiste toon.”
Datum: Maandag 20 april 2026
Aanvang: 19.30 uur
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
