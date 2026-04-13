Seniorenbijeenkomst over woonbehoeften en mogelijkheden

OUDE PEKELA – Op woensdagmiddag 22 april organiseert de provinciale belangenbehartiger zaVie in samenwerking met de ouderenbonden Senioren Groningen en ANBO/PCOB de lezing ‘Zo wil ik wonen’. De lezing gaat over hoe we langer thuis kunnen blijven wonen en wat daarvoor nodig is. De lezing vindt plaats in De Binding in Oude Pekela. Deelname is gratis.
De doorstroming op de woningmarkt stagneert. Daarnaast moeten we langer zelfstanding thuis blijven wonen en hebben we met elkaar een opdracht om jaarlijks nieuwe woningen bij te bouwen.
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek over onze wensen en vragen, over de woningbehoefte, de mogelijkheden die er al zijn en die we willen organiseren.
Dit doen we aan de hand van de uitkomsten van een door zaVie uitgevoerd online onderzoek. Daarnaast is er een paneldiscussie met vertegenwoordigers van de stichting ‘Zo willen wij wonen’ (die zich inzet voor nieuwe en verschillende woonvormen voor ouderen), Wima Vastgoed B.V., woningcorporatie Acantus en Senioren Nederland.
Praktische informatie en aanmelden
De lezing is op woensdag 22 april in De Binding, Sportlaan 4 in Oude Pekela. Inloop is vanaf 13.30 uur, het programma begint om 14.00 uur en wordt afgesloten met een hapje en drankje.
Deelname aan de lezing is gratis, maar in verband met de organisatie is aanmelden verplicht. Dit kan vóór 20 april via seniorenconferentie@zavie.nl. Vermeld hierbij de naam (of namen) van de deelnemer(s).
Meer informatie over de lezing is te vinden op https://zavie.nl/agenda/seniorenlezing-zo-wil-ik-wonen-in-oude-pekela/
Bron: Renate van Peet