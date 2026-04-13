Verkenner Roeland van der Schaaf adviseert coalitie van PRO, GBO, VVD en CDA

WINSCHOTEN – Verkenner Roeland van der Schaaf heeft de gemeenteraad van Oldambt geadviseerd een coalitie te onderzoeken van PRO (voormalig GroenLinks-PvdA), Gemeentebelangen Oldambt, VVD en CDA voor de bestuursperiode 2026–2030.
Van der Schaaf, dijkgraaf van Waterschap Noorderzijlvest, heeft in de afgelopen weken met alle 11 partijen gesproken. Uit de gesprekken is gebleken dat een coalitie van vier partijen de voorkeur verdient. Volgens Van der Schaaf werd al snel duidelijk dat een college met in ieder geval de grootste partijen PRO en Gemeentebelangen Oldambt logisch is. Zijn advies voor het formatieproces is dan ook dat deze partijen het voortouw nemen.
Advies zonder Partij voor het Noorden
“Onderzoek een coalitie bestaande uit PRO, GBO, VVD en CDA,” adviseert de verkenner. Volgens hem weerspiegelt deze samenstelling het beste de – gewijzigde – politieke verhoudingen in Oldambt. Het huidige college bestaat uit PvdA (nu PRO), GBO, VVD en Partij voor het Noorden. Met het advies verliest Partij voor het Noorden haar plek in het college.
Samenwerking in de raad
Van der Schaaf benadrukt dat “de raad van Oldambt haar handen dicht mag knijpen met de politieke cultuur en wijze van samenwerking.” Tijdens het duidingsdebat op 25 maart 2026 hebben alle partijen de wens uitgesproken samen te willen werken aan een mooi Oldambt. Dit kwam volgens de verkenner ook terug in de gesprekken. “Alle fracties geven hoog op van de omgangsvormen, bereidheid tot luisteren naar elkaar en het zoeken naar samenwerking. Dit is iets om te koesteren en te bewaken.”
Coalitieakkoord met brede input
Een meerderheid van de raad geeft aan voorkeur te hebben voor een coalitieakkoord. “De mogelijkheid om naast de beoogde coalitiepartners ook oppositiepartijen de kans te geven om input op het coalitieakkoord te leveren wordt breed gedragen,” aldus Van der Schaaf. Belangrijke thema’s op de agenda van de formatietafel zijn onder meer wonen, economie, Nij Begun, jeugdzorg, armoede, veiligheid en de opvang en huisvesting van vluchtelingen.
Bron: Gemeente Oldambt