Verkenner Roeland van der Schaaf adviseert coalitie van PRO, GBO, VVD en CDA

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 13 april 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER WAT REGEN | NIET VEEL WIND

Soms is er nog een flets zonnetje te zien, maar de meeste tijd is het vandaag bewolkt en in de loop van de middag en vanavond is er ook kans op wat lichte regen. Maar veel zal dat niet worden en het is ook een rustige dag, met eerst weinig wind en vanmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Maximumtemperatuur vandaag rond 14 graden.

Vannacht is er eerst ook kans op een beetje regen maar later klaart het op en morgen is er zon met stapelwolken en misschien een enkele bui. Minimum vannacht rond 5 graden, maximum morgen rond 15 graden bij een zwakke tot matige wind, draaiend van west naar zuid.

Woensdag begint droog en dan is er later op de dag weer kans op enige regen, donderdag bgint juist een bui en dan komt de zon er weer beter bij. Ook op die dagen is er niet veel wind en dat lijkt eind van de week zo te blijven. Wel wordt het vanaf woensdag wat zachter met maximumwaarden rond 17 graden.