Video: Nieuwe padelbanen trekken direct veel belangstelling in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Met demonstraties, enthousiaste spelers en veel belangstelling uit het dorp zijn in Vlagtwedde de nieuwe padelbanen officieel geopend. Nog dezelfde middag staan de banen vol en wordt de sport direct volop uitgeprobeerd.

De komst van de banen is het resultaat van een traject dat al enkele jaren geleden begint. Initiatiefnemer Lars van Ravenhorst krijgt in 2023 samen met een compagnon het idee om padel naar het dorp te halen. “Er bleek best nog wat bij te komen kijken om dat te realiseren,” vertelt hij.

Om het plan mogelijk te maken, wordt eerst Sports Bar De Dribbel opgericht. Tegelijkertijd lopen gesprekken met de gemeente en de golfclub, die uiteindelijk grond beschikbaar stelt. Ook moet er onder meer onderzoek worden gedaan en financiering worden geregeld. Die financiering komt deels van lokale investeerders via crowdfunding.

Volgens Van Ravenhorst is de interesse in de sport groot. “Er was een hele grote vraag naar.” Uit navraag bij de tennisbond blijkt dat padel sterk in opkomst is en dat nieuwe banen vaak snel worden gebruikt. In Vlagtwedde wordt daarom direct gekozen voor drie banen.

Padel, een combinatie van tennis en squash, groeit wereldwijd snel in populariteit. In Nederland neemt het aantal spelers al jaren toe en ook in de regio is de sport bezig aan een opmars.

De banen zijn eenvoudig te reserveren via de website van Sportplaza Vlagtwedde. Spelers krijgen een QR-code waarmee ze zelfstandig toegang krijgen tot het terrein. Ook kunnen beginners materialen lenen om de sport laagdrempelig uit te proberen.

Na de officiële opening krijgen eerst genodigden en investeerders de kans om te spelen. Vanaf de middag is de baan toegankelijk voor iedereen die een reservering maakt.

Met de komst van de padelbanen heeft Vlagtwedde er niet alleen een nieuwe sport bij, maar mogelijk ook een plek die verder wordt uitgebreid. “We zijn nu met de gemeente in overleg om te kijken naar indoor activiteiten,” zegt Van Ravenhorst. “Daar liggen de vervolgplannen.”

