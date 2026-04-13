BOURTANGE – De historische Vesting Bourtange nodigt u uit om de lente te vieren tijdens de jaarlijkse
Voorjaarsmarkt op 18 en 19 april. Het belooft een weekend vol plezier en vermaak te worden voor
het hele gezin. De Voorjaarsmarkt biedt een scala aan activiteiten en voor bezoekers van alle
leeftijden. Geniet van optredens van artiesten die het terrein zullen vullen met muziek of kom langs
op het kinderplein!
Op zondagmiddag kunt u een spectaculaire demonstratie kanonschieten bijwonen. Stap terug in de
tijd en ervaar de kracht en grandeur van historische kanonnen terwijl ze hun donderende
saluutschoten afvuren. Een ervaring die u niet snel zult vergeten!
De voorjaarsmarkt in Vesting Bourtange biedt een breed scala aan ambachtelijke kraampjes, waar u
kunt snuffelen naar handgemaakte producten en lekkernijen kunt proeven uit de regio. Uiteraard zijn
ook de winkels in de vesting helemaal in voorjaarstemming. Dus kom op 18 en 19 april naar Vesting
Bourtange en vier de lente met ons mee op de Voorjaarsmarkt. Een onvergetelijk weekend vol
plezier, muziek en traditie wacht op u!
De markt is op geopend van 11.00 tot 18.00 uur. De musea zijn op beide dagen geopend tot 16.30 uur. Als u een entreekaart koopt voor de musea, is de markt vrij toegankelijk! Zie de website www.bourtange.nl
Bron: Vesting Bourtange