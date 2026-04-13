Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 12 april 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WAT BEWOLKING | ZWAKKE WIND

Het wordt een zondag met geregeld zonnige perioden, maar steeds ook wolkenvelden. Het meeste daarvan is sluierbewolking en meestal hindert dat niet veel, maar na de regen van gisteravond is het frisser geworden. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is maar 14 of 15 graden. De wind is vandaag zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten: windkracht 2 tot 3.

Vannacht is er maar heel weinig wind en dan koelt het af tot ongeveer 6 graden. Het raakt geheel bewolkt maar het is vannacht nog droog. Morgen zal dat anders zijn want boven Duitsland en Oost-Nederland ontstaan dan kleine regengebieden en daar krijgen wij ook mee te maken. Veel bewolking dus morgen, en soms wat lichte regen. Zwakke veranderlijlke wind daarbij, maximumtemperatuur morgen 13 á 14 graden.

Dinsdag komt er af en toe zon maar in eerste instantie is er dan nog kans op een bui. En ook woensdag lijkt niet helemaal droog te zijn: dan zijn er eerst opklaringen en is er later kans op een beetje regen. Middagtemperaturen die dagen rond 15 graden, met minima rond 5 graden. Later in de week wordt het iets zachter, maar geheel droog zal het ook dan vermoedelijk niet zijn.