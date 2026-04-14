Burgemeester Jaap Kuin tweede bij verkiezing Leukste Burgemeester van Nederland

PEKELA, COEVORDEN – Burgemeester Jaap Kuin van Pekela is nipt tweede geworden in de verkiezing van de Leukste Burgemeester van Nederland. De burgemeester van Coevorden Renze Bergsma ging er met slechts zes stemmen meer met de winst vandoor.
De Pekelder burgervader was de enige genomineerde van de provincie Groningen. Burgemeester Jaap Kuin: ‘Allereerst de felicitaties aan mijn collega-burgemeester Renze Bergsma. Van die tweede plek lig ik zeker niet wakker. Joop Zoetemelk is heel groot geworden met tweede plaatsen. We hebben Pekela met deze verkiezing landelijk positief op de kaart kunnen zetten en dat is alleen maar mooi.’
De verkiezing is een jaarlijks initiatief van de YouTube-serie De Burgemeester en richt zich op burgemeesters die zich op een toegankelijke verbindende en inspirerende manier inzetten voor hun gemeente.
In totaal streden negen burgemeesters om de titel van Leukste Burgemeester van Nederland. Vorig Jaar werd Jurgen van Houdt van de gemeente Rijssen-Holten gekozen tot leukste burgemeester. Eerder kreeg Ahmed Aboutaleb van Rotterdam ook deze eretitel.
Bron: Gemeente Pekela