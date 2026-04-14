CrossFit Winschoten bereikt mijlpaal van 500 leden

WINSCHOTEN – CrossFit Winschoten heeft onlangs zijn 500ste lid mogen verwelkomen. Daarmee behoort CrossFit Winschoten tot de grotere CrossFit-locaties van Nederland en onderstreept het de groei van een community die in zeven jaar is opgebouwd rond één missie: mensen helpen vitaler te worden. Oprichter Erik Roelfsema ziet de mijlpaal als meer dan alleen een getal. “Het raakt me echt persoonlijk. Dit is het resultaat van jarenlang investeren in mensen.”

Geen standaard sportschool

CrossFit Winschoten onderscheidt zich volgens Roelfsema duidelijk van traditionele sportscholen. “Wij zijn geen standaard sportschool waar je zelf maar wat doet. Bij ons krijg je altijd begeleiding van coaches die officieel CrossFit zijn opgeleid. We werken in kleine groepen en kijken echt naar de persoon.” De focus ligt daarbij op functionele fitheid: sterker worden, fitter worden en beter kunnen bewegen in het dagelijks leven. Maar minstens zo belangrijk is volgens hem de omgeving waarin dat gebeurt. “De community en het persoonlijke contact maken hier echt het verschil.”

Resultaat én gevoel zorgen voor binding

Die combinatie zorgt ervoor dat leden blijven. “Omdat ze resultaat boeken en zich hier goed voelen. Mensen merken dat ze fitter worden, meer energie krijgen en sterker in het leven staan. Vitaliteit is voor mij daarin het sleutelwoord.” De sfeer speelt daarin een grote rol. “Je traint samen, je wordt gezien en dat maakt dat mensen blijven komen.” Volgens Roelfsema zit de echte impact bovendien dieper dan alleen fysieke vooruitgang. “Ik zie mensen groeien, fysiek en mentaal. Ze beginnen vaak met twijfel, maar al snel zie je meer zelfvertrouwen. Ze worden sterker, bewegen beter en krijgen meer energie. Maar wat ik misschien nog wel het belangrijkste vind vind, is dat ze zich vitaler gaan voelen en dat nemen ze mee in hun hele leven.”

Community als fundament

Dat CrossFit Winschoten meer is dan een trainingslocatie blijkt ook uit de lange betrokkenheid van leden. “Mijn eerste klant is nog steeds lid. Dat zegt voor mij dat de basis klopt. Dat we iets hebben opgebouwd wat duurzaam is. Het gaat om vertrouwen, plezier en continuïteit.”

Het 500e lid, Fokko Hofstee, kwam in eerste instantie via fysiotherapie bij CrossFit Winschoten terecht. De sfeer gaf uiteindelijk de doorslag om lid te worden. Zijn doel: werken aan een functioneel fit lichaam. Daarmee staat hij symbool voor de manier waarop veel mensen hun weg naar de box vinden.

Impact in Oost-Groningen

CrossFit Winschoten richt zich nadrukkelijk op de regio Oost-Groningen en werkt samen met onder meer scholen, bedrijven en hulpdiensten. “Ik wil bijdragen aan een vitaler Oost-Groningen. Dat mensen zich fitter, gezonder en energieker voelen. Maar ook dat we een plek blijven waar mensen samenkomen. Bewegen is belangrijk, maar verbinding net zo goed.” De ambitie stopt niet bij deze mijlpaal. “Toen ik zag wat het met mensen doet, wist ik dat dit groter was dan alleen een sportschool. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal en sociaal.”

Bron: Tim Meijer