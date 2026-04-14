Graduation Shows Academie Minerva: meer dan 250 kunststudenten studeren af in vier shows



GRONINGEN – Academie Minerva, de kunstacademie van de Hanze, presenteert ook dit jaar het werk van ruim 250 afgestudeerde kunstenaars, vormgevers, artiesten en kunstvakdocenten op bijzondere locaties in Groningen en Leeuwarden. Zowel de bacheloropleidingen, als de masteropleidingen presenteren hun werk, performances, installaties en (artistieke) onderzoek aan het brede publiek van kunstliefhebbers tot professionals uit de sector. Bachelorstudenten werken vier jaar en masterstudenten twee jaar naar dit moment toe en presenteren al hun opgedane vakkennis in de gratis toegankelijke graduation shows.



De Minerva Academie voor Popcultuur in Leeuwarden bijt het spits af met het jaarlijks terugkerende afstudeerfestival in poppopdium Neushoorn in Leeuwarden op 28 mei. De avond bestaat uit een bruisend programma van ruim dertig performances van de afstudeerders van de bachelor Popular Culture.



De Graduation Show van de Master Kunsteducatie (voorheen Reuring) vindt plaats op 5 juni 2026 in de voormalige Camera Bioscoop aan het Hereplein in Groningen. De afstudeerders presenteren hun onderzoek in het kunsteducatieve domein in verschillende ‘scènes’, als hommage aan deze oude bioscoop. Deze master is onlangs opnieuw uitgeroepen tot een van de beste van de Hanze en behoort tot de landelijke top.



Nieuw dit jaar is de Graduation Show Masters van het Frank Mohr Institute. Eerder waren de studenten van deze masteropleidingen onderdeel van een grotere graduation show samen met de bachelors. Dit jaar hebben beiden een eigen evenement. De show vindt plaats van 25 t/m 28 juni in de Akerk in Groningen. Ruim dertig studenten van de masterprogramma’s Fine Art & Design presenteren werk in de prachtige setting van het historische gebouw in het stadscentrum.



De zomer wordt ingeluid met de Graduation Show van de bachelors van Academie Minerva. De show vindt plaats van 2 tot en met 5 juli op verschillende locaties in de stad: de eigen gebouwen van de Academie aan het Gedempte Zuiderdiep en de Praediniussingel, Kunstpunt, Block C, ARTisBOOK en SIGN. Ruim 200 studenten laten zien wat ze de afgelopen vier jaren hebben geleerd aan de bacheloropleidingen Vormgeving, Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, Autonome Beeldende Kunst of Popular Culture.



Alle Graduation shows zijn gratis te bezoeken en iedereen is welkom.

