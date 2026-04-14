Is dit de laatste editie van het Buiten! Beachvolleybaltoernooi?

MIDWOLDA – Zomer, zand en sportieve gezelligheid: het meerdaagse Buiten! Beachvolleybaltoernooi in Midwolda is al jaren een begrip in de regio. Goed nieuws is dat de editie op 12, 13 en 14 juni dit jaar gewoon doorgaat. Achter de schermen klinkt echter ook een duidelijke waarschuwing: zonder nieuwe bestuursleden zal dit geliefde evenement daarna te verdwijnen.
Het toernooi wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Door de samenstelling van het huidige bestuur worden problemen voor de continuïteit van het toernooi voorzien; een aantal bestuursleden heeft aangekondigd om te willen stoppen. Voor dit jaar lukt het nog om het toernooi te organiseren, maar zonder nieuwe aanwas is voortzetting in de toekomst niet meer haalbaar.
De organisatie doet daarom een dringende oproep aan iedereen, die het toernooi een warm hart toedraagt. Er worden enthousiaste mensen gezocht, die willen meedenken en meehelpen in het bestuur. Ervaring is een pré, maar niet noodzakelijk: betrokkenheid, frisse ideeën en een paar uur inzet per maand maken al een cruciaal verschil. Taken worden flexibel verdeeld en je staat er nooit alleen voor.
“Dit jaar staan we er nog, maar daarna wordt het bijzonder spannend,” aldus de organisatie. “Zonder nieuwe energie en versterking kunnen we dit evenement simpelweg niet blijven organiseren. Dat zou een groot verlies zijn voor de hele regio.” Jaarlijks doen meer dan 200 teams mee aan dit toernooi en de belangstelling groeit nog elk jaar.
Het Buiten! Beachvolleybaltoernooi is meer dan een sportevenement: het is een ontmoetingsplek, een traditie en een jaarlijks hoogtepunt voor veel deelnemers en bezoekers. Juist daarom is het nu tijd om in actie te komen.
Wil jij helpen om dit unieke evenement ook na dit jaar te behouden? Meld je dan bij de organisatie via info@buitenbeachvolleybal.nl.
Bron: Buiten! Beachvolleybal