Kinderen nemen het heft in eigen handen met deKinderportemonnee



REGIO – Tien basisscholen in de provincie zijn afgelopen maand gestart met de eerste Groningse editie van de Kinderportemonnee. Een initiatief van Kinderpostzegels waarbij kinderen zelf bepalen welke lokale partijen geld ontvangen om andere kinderen te helpen. Het project is een samenwerking tussen Nationaal Programma Groningen en Kinderpostzegels en geeft jonge Groningers een directe stem in zaken die voor hen en hun leeftijdsgenoten belangrijk zijn.



In interactieve workshops denken leerlingen uit groep 7 en 8 na over drie grote thema’s: armoede, (on)veilig thuis en gezondheid. Ze bespreken wat er speelt in hun eigen omgeving, welke problemen ze zien en welke oplossingen volgens hen echt het verschil kunnen maken. De ideeën van de kinderen vormen de basis voor het verdelen van 100.000 euro aan lokale partijen in Groningen. De eerste workshops zijn inmiddels gestart. In september wordt het budget toegekend aan initiatieven die voortkomen uit de keuzes en inzichten van de deelnemende kinderen.



Kinderen voor kinderen

De Kinderportemonnee bouwt voort op de bekende kinderpostzegelactie, waarbij kinderen zich al jarenlang inzetten voor andere kinderen. Deze vernieuwde aanpak gaat nog een stap verder: kinderen krijgen nu zelf de regie over een speciaal fonds. “Kinderen hebben vaak een heel puur perspectief op wat nodig is, zeker hier in Groningen, maar krijgen niet altijd de kans om daar echt iets mee te doen,” zegt Sofie Vriends, directeur van Kinderpostzegels. “Met de Kinderportemonnee bieden we hun die kans. Ze leren over maatschappelijke thema’s en kunnen hun eigen ideeën omzetten in concrete keuzes.”



Groningse blik op belangrijke thema’s

Kinderen en jongeren in de provincie worden geconfronteerd met diverse uitdagingen, onder andere op het gebied van gezondheid. Met de Kinderportemonnee gaat Nationaal Programma Groningen kinderen actief betrekken bij de toekomst van hun regio. “We vragen jonge Groningers om mee te denken over oplossingen voor problemen die leeftijdsgenoten raken,” zegt Nienke, directeur van Nationaal Programma Groningen. “Wat speelt er écht onder kinderen? Wat hebben zij nodig om goed op te groeien? Die inzichten helpen ons en laten kinderen ervaren dat zij iets kunnen betekenen voor een ander.”



De thema’s – armoede, (on)veilig thuis en gezondheid – geven ruimte om zowel bekende als minder zichtbare problemen naar boven te halen. Daarmee ontstaat een waardevol inkijkje in wat er speelt onder jonge Groningers, speciaal in het aardbevingsgebied waar mentale gezondheid een belangrijk aandachtspunt is.



Leren door te doen

Voor scholen is deelname meer dan alleen een project. “We vinden het als school belangrijk dat kinderen nadenken over bepaalde problematieken,” zegt Renate Merema, leerkracht van groep 7 op CBS Ravelijn in Delfzijl. “Ze weten goed wat er speelt in hun eigen wijk en kunnen duidelijk aangeven waar ze tegenaan lopen. Het is mooi om te zien hoe betrokken ze zijn en hoe serieus ze meedenken over oplossingen.”

De Kinderportemonnee heeft daarmee impact in de regio en in de klas: kinderen ontwikkelen betrokkenheid, verantwoordelijkheid en krijgen het besef dat hun stem ertoe doet.

Bron: Nationaal Programma Groningen

