DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren, Rütenbrock

Maandagavond werd aan de Duits-Nederlandse grens een 25 jarige man aangehouden. Hij werd op basis van een arrestatiebevel gezocht wegens het schenden van de voorwaarden van zijn proeftijd.

Een patrouille van de deelstaatpolitie trof de man rond 23.00 uur in Rütenbrock aan en controleerde hem. Omdat hij geen geldige verblijfsdocumenten kon overleggen en kennelijk vanuit Nederland Duitsland was binnengekomen, werd hij verdacht van illegale binnenkomst. De man werd vervolgens overgedragen aan de politie, die bevoegd is in deze zaak. Tijdens de identiteitscontrole van de 25-jarige Algerijn ontdekten de agenten dat hij door het justitiesysteem op basis van een arrestatiebevel werd gezocht.

De man was veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor diefstal. In januari 2024 werden de resterende 241 dagen van zijn straf opgeschort. Omdat de man de voorwaarden van zijn proeftijd had geschonden en zijn verblijfplaats onbekend was, herriep de bevoegde rechtbank zijn proeftijd en vaardigde een arrestatiebevel uit. Na een nacht in politiehechtenis te hebben doorgebracht, werd de man vanochtend voorgeleid aan een rechter en vervolgens in voorlopige hechtenis genomen. Er werd ook een kleine hoeveelheid hasj in beslag genomen bij de 25-jarige. Bovendien hadden de autoriteiten een gerechtvaardigd belang bij de huidige verblijfplaats van de man.

Meppen

Tussen gisteravond negen uur en tien voor drie vannacht is bij een kiosk aan de Bahnhofstraße een poging tot inbraak gedaan. De dader probeerde met geweld de kiosk binnen te komen. Toen dat niet lukte ging hij er zonder buit vandoor. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen via 05931/9490.

Papenburg

Op 16 december vond rond 7:40 uur ’s ochtends in een speelhal aan de Flachsmeerstraße in Papenburg een gewapende overval plaats. Een nog onbekende man betrad via de hoofdingang de speelhal en bedreigde een medewerkster achter de balie met een mes. Hij hield het mes vast en eiste dat ze al het contant geld in een tas, die hij bij zich had, stopte. De dader stal een bedrag van enkele honderden euro’s. Vervolgens vluchtte hij op een fiets in onbekende richting. Gelukkig bleef de medewerkster ongedeerd. De dader is tijdens de overval op video vastgelegd en wordt als volgt beschreven: Hij droeg een masker en een zwarte pet. Zijn kleding was voorzien van opvallende applicaties op zijn broek en trui. Hij was op een fiets. Iedereen met informatie over deze persoon wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland