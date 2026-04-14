Luisteren en kijken naar de Toverfluit in Oudeschans

OUDESCHANS – Dinsdag 14 april was er in het garnizoenskerkje in Oudeschans een vertelconcert voor de leerlingen van de groepen 3 en 4 van vier basisscholen.

Om 11.00 uur luisterden (en keken) 40 leerlingen + 17 volwassenen van obs de Wiekslag en cbs de Loopplank uit Blijham naar De Toverfluit van Mozart door Salon Zauberflöte.

Om 12.30 uur was er een tweede optreden voor 48 leerlingen en 19 volwassenen van obs Ooster- en Westerschool uit Bellingwolde.

Het ensemble Salon Zauberflöte bestaat uit: Marta Jiménez uit Mallorca op altviool, Femke Huizinga op viool en op gitaar Izhar Elias, beiden uit Culemborg. Marius Gosschalk is de verteller en uitbeelder van het verhaal van de toverfluit en komt uit Utrecht.

In totaal 88 kinderen en 36 volwassenen (juffen, meester en meerijdende ouders) lieten zich betoveren door Mozarts muziek in een speelse en beeldende vertelling. Ze gingen mee op avontuur met de verliefde prins Tamino en de flierefluitende vogelvanger Papageno. De magische kracht van de muziek helpt hen de prinses te bevrijden.

Na de voorstelling van 35 minuten nam de groep spelers alle tijd om met de leerlingen in gesprek te gaan. Wat vonden de kinderen mooi? “Het gevecht” en “de slang, waar ze niet echt bang voor waren” en “de vogelvanger in actie, die het maar niet lukte om een vogel onder zijn hoed te vangen’.

Andere vragen die aan de orde kwamen: “Spelen jullie zelf op een muziekinstrument? (ja, blokfluit, piano, een bijzondere viool, gitaar) Wat is het verschil tussen een altviool en een viool?

Gastvrouw Marian Kiewiet heeft namens de concertcommissie Oudeschans de beide groepen leerlingen in het garnizoenskerkje welkom geheten. Daarbij vroeg ze aandacht voor hoe oud het kerkje is (1626-2026: precies 400 jaar). En ze vroeg de kinderen om heel stil te zijn om het tikken van de kerkklok te kunnen horen. En warempel: ze hoorden het langzame tikken.

Bron: Ruud Hemmen

Foto’s: Jan Glazenburg