Meerdere ongevallen tijdens dichte mist

N33, N366, A28 – Vanmorgen vonden tijdens dichte mist meerdere ongevallen plaats.
Op de A28 bij Assen botsten vanmorgen iets na acht uur zeven auto’s tegen elkaar. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Eén persoon moest door de brandweer bevrijd worden. Meerdere betrokkenen zijn in ambulances gecontroleerd. Voor zover bekend zijn twee personen naar een ziekenhuis gebracht.
Rond tien voor acht vonden op de N33 ter hoogte van Meeden twee ongevallen plaats. Meerdere auto’s, waaronder een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. Het is niet bekend of er personen gewond zijn geraakt.
Op de N366, de A.G. Wildervanckweg, vond rond half zeven ter hoogte van Ter Apel een ongeval tussen drie voertuigen plaats. Hierbij raakten drie personen gewond, meldt 112regioflits. Tijdens de berging van de beschadigde auto’s botste een auto tegen een pijlwagen die ter beveiliging bij het ongeval stond. De inzittende raakte niet gewond.
Bron: DvhN en 112regioflits