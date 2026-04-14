Nieuwkomer Shahid keert via leerwerktraject bij Treant terug in de zorg

EMMEN – Hoe kunnen nieuwkomers met een verpleegkundige achtergrond zo snel mogelijk aan de slag in de Nederlandse zorg? Het antwoord is het leerwerktraject Nieuwkomers in hun Kracht, een initiatief van het UMCG. Shahid (51) werkte jarenlang als verpleegkundige in Pakistan en Koeweit. Sinds vijf jaar is hij met zijn gezin in Nederland: ‘Ik kon hier niet in de zorg werken, omdat ik nog Nederlands moest leren. Daarom werkte ik als pizzabakker. Ik ben blij dat ik bij Treant de kans krijg om terug te keren naar mijn vakgebied.’ Verpleegkundige Danielle (26) begeleidt het leerwerktraject.





In het leerwerktraject krijgen buitenlandse verpleegkundigen hulp bij het behalen van hun BIG-registratie. Deze registratie is nodig om in Nederland weer zelfstandig als verpleegkundige aan de slag te mogen. Het traject duurt ongeveer een jaar. Shahid wordt bij Treant begeleidt door verpleegkundigen Danielle en Tess, zijn zogeheten buddies. ‘Tijdens een introductiedag van het UMCG kregen we uitleg over wat we konden verwachten en hoe we met de taalbarrière konden omgaan,’ vertelt Danielle. ‘Daarna maakten we kennis. Gelukkig voelde het meteen goed.’



Wennen aan nieuwe rol

Waar Shahid eerder als (hoofd)verpleegkundige werkte, is hij nu zorgassistent binnen ziekenhuislocatie Scheper van Treant in Emmen. Dat is een andere rol dan hij gewend was. ‘De behandelingen zijn bijna hetzelfde als in Pakistan,’ vertelt hij. ‘Maar de protocollen en de cultuur zijn anders, dat is wennen. Ook vind ik de taal moeilijk, maar daarvoor volg ik taallessen.’ In het begin was communiceren soms lastig, inmiddels gaat dat een stuk gemakkelijker. Danielle: ‘Wij praten snel, dat doen we allemaal. En in een groep gaat het nog sneller.’ Shahid herkent dat. ‘Als het één op één is, snap ik het wel. Maar als jullie samen praten, dan ben ik het soms kwijt.’



Een mooi voorbeeld van taalverschillen? Danielle en Shahid lachen: ‘Een collega zei dat er “neerslag in de ampul” zat. Dat nam Shahid zo letterlijk dat hij dacht: ‘regent het in de ampul?’ Het laat zien hoe één woord meerdere betekenissen kan hebben.’



Stap voor stap zelfstandig werken

Danielle en Tess helpen Shahid stap voor stap om zelfstandig aan het werk te kunnen. ‘We kijken samen wat Shahid kan en we begeleiden hem in zijn eigen tempo’, vertelt Danielle. ‘Zo maken we duidelijke overzichten om patiënten in te lezen en goed te weten hoe het met hen gaat. Vooral in de avonddiensten kan hij zelfstandig taken oppakken, zoals het meten van bloedsuikers, uitvoeren van dagelijkse controles en alledaagse zorg zoals het wassen, drogen en aankleden van patiënten. Dat gaat goed, omdat de avonddiensten vaak rustiger en overzichtelijker zijn. In de drukke dagdiensten is het soms moeilijker om alle informatie te volgen. Dat komt door de taalbarrière.’ Tess en Danielle zien Shahid groeien als collega: ‘Het kost ons veel energie om hem te begeleiden. Maar het levert ons heel veel op. Je ziet iemand echt groeien. Shahid wil alles 100% goed doen, terwijl dat nu nog niet van hem wordt verwacht. Dat is mooi om te zien’, vertelt Danielle. En een extra zorgcollega is heel erg welkom bij Treant in deze krappe arbeidsmarkt.

Shahid gaat voor werkplezier in de zorg

Shahid heeft één duidelijk doel: zijn BIG-registratie halen. ‘Als ik het niet in één keer haal, krijg ik meer training. Maar ik weet zeker dat ik het ga halen. Ik geef niet op. Thuis lees ik alle protocollen en oefen ik verder. Dat heeft tijd nodig, maar het komt goed. Ik ben een echte doorzetter’. ’Wat deze kans voor hem betekent? Hij glimlacht: ‘Dat ik terug kan naar mijn vakgebied. En dat betekent werkplezier voor mij.’

Bron: Treant