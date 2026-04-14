Onrust in Sellingen om gesignaleerde wolf: informatiebijeenkomst trekt volle zaal

SELLINGEN – In en rond Sellingen is de afgelopen tijd meerdere keren een wolf gesignaleerd. Dit zorgt voor onrust onder inwoners en ondernemers. Veel mensen vragen zich af of het nog veilig is om naar buiten te gaan, wat ze moeten doen bij een ontmoeting en welke maatregelen mogelijk zijn.

Om antwoord te geven op deze vragen organiseerden de verantwoordelijke organisaties voor het wolvenbeleid, samen met de gemeente Westerwolde, een informatiebijeenkomst in De Sprankel. De bijeenkomst trok dinsdagavond veel publiek: de zaal zat vol en de sfeer was merkbaar onrustig.

Zorgen onder inwoners

Tijdens de avond werd duidelijk dat veel inwoners zich minder veilig voelen. Vooral dierhouders maken zich zorgen over hun vee, met name schapen. Ook in het dagelijks leven ervaren mensen hinder.

Een van de aanwezigen verwoordde het gevoel treffend: “Het belemmert mijn dagelijks leven echt. Ik laat mijn hond niet meer los en in het bos voel ik me niet meer op mijn gemak. Je moet continu om je heen kijken. Ik had gehoopt op oplossingen, maar het voelt nu alsof wij ons alleen maar moeten aanpassen.”

Uitleg, maar weinig geruststelling

Deskundigen gaven tijdens de bijeenkomst uitleg over het gedrag en leefgebied van de wolf. Met behulp van dia’s en foto’s werd toegelicht hoe wolven leven, hoe zij zich gedragen en wat mensen kunnen doen bij een ontmoeting.

Ook werd ingegaan op de mogelijke invloed van de wolf op mens, dier en natuur. Ondanks deze informatie bleef bij veel aanwezigen het gevoel hangen dat er weinig concrete oplossingen zijn en dat aanpassing vooral bij de inwoners zelf ligt.

Wel werd benadrukt dat het belangrijk is om rustig te blijven bij een ontmoeting en de wolf niet te benaderen.

Belang van melden

Een belangrijk onderdeel van de avond was het melden van waarnemingen. Hoewel er via sociale media regelmatig berichten circuleren over waarnemingen in Sellingen, zijn er bij het officiële wolvenmeldpunt van BIJ12 nog relatief weinig meldingen binnengekomen.

Volgens experts is het cruciaal dat mensen hun waarnemingen officieel doorgeven. Alleen met voldoende meldingen kunnen deskundigen een goed beeld krijgen van de situatie en passende maatregelen nemen.

Tijdelijk meldpunt

Om dit te verbeteren is er tot eind april een tijdelijk meldpunt ingesteld voor Sellingen, in samenwerking met De Zoogdiervereniging. Meldingen die hier binnenkomen, worden automatisch doorgestuurd naar het landelijke meldpunt van BIJ12.

Inwoners worden nadrukkelijk gevraagd om waarnemingen te melden en daarbij, indien mogelijk, foto’s of video’s mee te sturen. Dit beeldmateriaal helpt om het gedrag van de wolf te analyseren en zijn route te volgen.

Oproep aan inwoners

De boodschap van de avond was duidelijk: wie een wolf ziet, moet dit melden via het officiële meldpunt. Alleen zo kan er effectief worden gehandeld.

De bijeenkomst maakte vooral duidelijk dat de aanwezigheid van de wolf een grote impact heeft op het gevoel van veiligheid in de regio. Voor veel inwoners blijft het voorlopig wennen aan een nieuwe realiteit waarin de wolf weer onderdeel is van het landschap.

