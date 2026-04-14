Programma 4 mei-herdenking Joods Oorlogsmonument

Foto: Gemeente Stadskanaal
- Catharina Glazenburg - Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Op 4 mei wordt bij het Joods Oorlogsmonument een herdenking gehouden. Het is deze maand 40 jaar geleden dat het monument werd onthuld. Het is het ‘moedermonument’ van Stadskanaal en de dorpen die daarbij horen.

Sinds de onthulling van het monument wordt op die plaats ieder jaar op 4 mei een herdenkingsplechtigheid georganiseerd. Belangrijke onderdelen van de plechtigheid zijn: de Joodse gebeden en het lezen van de namen van de 136 mannen, vrouwen en kinderen die op het monument staan vermeld. Hun namen mogen nooit vergeten worden!


Programma 4 mei-herdenking:


19.45 uur: Verwelkoming en aankondiging programma door Alie Noorlag

Toespraak door Klaas Sloots, burgemeester gemeente Stadskanaal

Toespraak door Jochem Abbes, historicus

Namen lezen door Aike Blaauw en leerlingen van de CBS Op de Zandtange, Mussel

20.00 uur: Twee minuten stilte

Joods gebed door Barak Ofer

Krans- en bloemlegging

Wilhelmus en Hatikvah door Bernd van Geuns en Birgitt Wiarda

Bloemlegging door publiek

U vindt het monument aan de Navolaan 23 in Stadskanaal.

Bron: Alie Noorlag

