Ruby viert 1-jarig bestaan

WINSCHOTEN – Digitaal kenniscentrum Ruby bestaat één jaar. In dat jaar is het initiatief uitgegroeid tot een ontmoetingsplek waar inwoners, ondernemers en studenten samen werken aan digitale vaardigheden en innovatie.
Vorig jaar opende Ruby haar deuren als digitaal kenniscentrum voor inwoners en ondernemers in de regio. Sindsdien kunnen zij hier terecht met vragen over digitalisering en nieuwe technologieën, en op een toegankelijke manier kennismaken met toepassingen zoals kunstmatige intelligentie, virtual reality en 3D-printen.
Op vrijdag 17 april opent Ruby haar deuren voor een open middag op de Ruby Campus in Winschoten. Bezoekers kunnen kennismaken met de resultaten van het afgelopen jaar en zelf ervaren wat digitalisering kan betekenen.
Tijdens de middag zijn er demonstraties en workshops op het gebied van onder andere virtual reality, Ai en 3D-printen. Daarnaast is er aandacht voor opleidingsmogelijkheden via de Digitale Academie Noord-Nederland en is er gelegenheid om in gesprek te gaan met regionale partners. Bezoekers kunnen bovendien gratis een professionele cv-foto laten maken.
De open middag vindt plaats van 12.00 tot 16.00 uur aan de Langestraat 81 in Winschoten en is vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.
Bron: Gemeente Oldambt