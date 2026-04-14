Stap op de fiets en ontdek het Drentsche Aa landschap

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 14 april 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MIST EN ZON | ZACHTER

Het is een redelijk frisse ochtend met een mengeling van mistbanken en zon, maar de zon gaat het overnemen en het wordt een vrij zonnige dag met vanmiddag een paar kleine stapelwolken die gaan ontstaan. De wind is zwak tot matig uit west tot zuidwest de maximumtemperatuur voor vandaag is 15 á 16 graden.

Vannacht daalt het tot een graad of 5, en morgen stijgt het naar 17 of 18 graden. Dat gaat bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost en er is nog vrij veel zon, maar er komen overdag geleidelijk meer wolkenvelden.

Donderdagnacht is er dan ook kans op enkele buien maar overdag is het donderdag droog en de zon komt er dan weer goed bij. Maximum dan 16 á 17 graden en een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwést. Vrijdag heb je ongeveer hetzelfde weerbeeld maar in het komende weekend lijkt de kans op een bui iets toe te nemen. Dan zal het ook weer iets koeler zijn met meer wind.