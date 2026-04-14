Stap op de fiets en ontdek het Drentsche Aa landschap

DEURZE – Zondag 3 mei organiseert Nationaal Park Drentsche Aa een prachtige fietsexcursie door het noordelijke deel van het nationaal park. Een unieke kans om het karakteristieke esdorpenlandschap van Drenthe op een ontspannen en informatieve manier te beleven.
Tijdens deze heerlijke fietstocht genieten deelnemers van het zorgvuldig bewaarde landschap met zijn authentieke Saksische boerderijen, glooiende essen, groene brinken en uitgestrekte heidevelden. En natuurlijk ontbreken de schilderachtige beekdalen niet — dé levensaders van dit bijzondere gebied.
We fietsen langs maar liefst zeven ‘diepen’: het Deurzer-, Looner-, Taarlosche-, Oudemolensche-, Wester-, Schipborgse- en Gasterensche diep. Daarnaast voert de route langs het idyllische Anloërdiepje en het Zeegserloopje.
Onderweg vertellen Drentsche Aa-gidsen boeiend over het verleden, heden en de toekomst van de esdorpen en hun beekdalen. Hun verhalen brengen het landschap tot leven en geven een nieuwe blik op dit eeuwenoude cultuurlandschap.
Ook wie deel 1 van deze fietsexcursie heeft gemist, kan zonder meer deelnemen aan dit tweede fietsrondje.
- Deelname is gratis en eigen fiets meenemen.
- Na afloop is er gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven aan het Fonds Drentsche Aa.
- Tijd: 10.00 – 14.00 uur
Startlocatie: Parkeerplaats Bezoekerscentrum Drentsche Aa, Deurze 1, 9451 TA Deurze.
Aanmelden is verplicht: info@hvdda.nl
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa