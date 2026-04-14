Toekomst onderwijs in Blijham onderwerp van gesprek tijdens inloopavond

BLIJHAM – In Blijham vond dinsdagavond een druk bezochte inloopbijeenkomst plaats over de plannen voor een nieuwe, gezamenlijke onderwijslocatie. CBS De Loopplank, Kindcentrum De Wiekslag en de gemeente Westerwolde werken samen aan dit initiatief.

Belangstellenden, omwonenden en andere betrokkenen konden in Kindcentrum De Wiekslag vrij binnenlopen om zich te laten informeren over de plannen en om hun mening te geven.

Onderzoek naar geschikte locatie

De afgelopen periode is onderzocht welke locaties in het dorp geschikt zijn voor de nieuwbouw. Uit dit onderzoek komt het voetbalveld aan de Raadhuisstraat naar voren als meest geschikte optie. Een definitief besluit is echter nog niet genomen; het college van burgemeester en wethouders moet hier nog over beslissen.

Een tweede mogelijkheid is het verbouwen en uitbreiden van de huidige locatie van De Wiekslag. Beide opties hebben hun voor- en nadelen. De terreinen zijn eigendom van de gemeente, wat mogelijkheden biedt, maar ook vraagt om zorgvuldige afwegingen.

Inbreng vanuit het dorp

Tijdens de bijeenkomst kregen bezoekers de kans om hun stem te laten horen. Onder de aanwezigen waren onder meer gebruikers van de locaties, schooldirecties, leden van de dorpsraad en vertegenwoordigers van verenigingen.

Er werden verschillende aandachtspunten genoemd, zoals voldoende verlichting, groenvoorziening en parkeergelegenheid. Ook werd gekeken naar de gevolgen voor de omgeving. Zo kwam de vraag aan bod hoe ASVB tegenover de mogelijke verhuizing staat, aangezien de club mogelijk een veld moet inleveren.

Multifunctioneel gebouw

De plannen gaan verder dan alleen onderwijs. Er wordt gedacht aan een multifunctioneel gebouw met ruimte voor beide scholen en naschoolse opvang. Daarnaast wordt gekeken of er plek kan komen voor verenigingen en mogelijk de bibliotheek, afhankelijk van de behoefte.

Vervolgstappen

Als het college kiest voor het voetbalveld als voorkeurslocatie, volgt er aanvullend onderzoek. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de haalbaarheid van een gezamenlijke school, de inrichting van het terrein en de impact op de buurt. Ook wordt onderzocht welke kansen er zijn voor samenwerking met verenigingen en andere initiatieven.

Samen met inwoners

De gemeente benadrukt het belang van betrokkenheid van inwoners bij dit proces. Tijdens de bijeenkomst werd niet alleen uitleg gegeven over het onderzoek en de plannen, maar was er ook volop ruimte voor vragen, ideeën en zorgen.

Medewerkers van de gemeente waren aanwezig om toelichting te geven, net als de directies van CBS De Loopplank en Kindcentrum De Wiekslag. De inloopavond liet zien dat het onderwerp leeft in het dorp en dat veel inwoners graag meedenken over de toekomst van het onderwijs in Blijham.

Foto’s: Jan Glazenburg en Malou Vos