Verlies, natuur en verbondenheid in film H is for Hawk

VEENDAM – Filmhuis vanBeresteyn vertoont op dinsdagmiddag 21 april 2026 de indrukwekkende dramafilm H is for Hawk, een ontroerend en waargebeurd verhaal over rouw, familiebanden en de helende kracht van de natuur.
De film, geregisseerd door Philippa Lowthorpe, is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Helen Macdonald.
Wanneer Helen haar vader Alistair onverwacht verliest, raakt ze volledig ontredderd. In een poging haar verdriet te verwerken en de herinnering aan hun gedeelde liefde voor de natuur levend te houden, besluit ze een havik te trainen. Wat begint als een vlucht uit haar rouw, groeit uit tot een bijzondere en diepgaande band tussen mens en dier. Tegelijkertijd roept haar keuze onbegrip op bij haar omgeving. Langzaam helpt de intense relatie met de vogel haar om opnieuw verbinding te maken met de wereld om haar heen.
H is for Hawk is een aangrijpende film over verlies en herstel, waarin de natuur niet alleen decor is, maar ook een bron van troost en inzicht. De krachtige vertolking van Claire Foy – bekend van The Crown en All of Us Strangers – en Brendan Gleeson – onder meer bekend van The Banshees of Inisherin – brengt dit intieme verhaal op meeslepende wijze tot leven.
Datum: Dinsdag 21 april 2026
Aanvang: 14.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn