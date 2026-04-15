ClubNU tovert theater vanBeresteyn om in een dansvloer

VEENDAM – Op zaterdag 21 november 2026 verandert Theater vanBeresteyn in één grote dansvloer tijdens ClubNU: een bruisend feest speciaal voor iedereen van 25 jaar en ouder. Met een mix van R&B classics, Urban, House, Latin en de beste hitjes belooft het een avond te worden vol energie, herkenning en vooral good vibes!
Tijdens ClubNU gaan de theaterstoelen aan de kant en krijgt de zaal een compleet andere uitstraling. DJ’s zorgen voor non-stop heerlijke muziek. Het concept richt zich op publiek dat houdt van uitgaan en socializen, maar zich niet meer thuis voelt in de standaard clubs of studentenkroegen en tegelijkertijd nog lang niet klaar is met dansen.
Of je nu 25 bent of 55: bezoekers kunnen rekenen op een feestelijke ontsnapping aan de dagelijkse drukte, samen met vrienden, een drankje in de hand en de voetjes van de vloer.
Datum: Zaterdag 21 november 2026
Aanvang: 20.00 tot 01.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn