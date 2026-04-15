Dag van de Fietshelm; kortingsactie en ontwerpwedstrijd van start

GRONINGEN – Vandaag is het weer zo ver; de nationale Dag van de Fietshelm. In het hele land wordt aandacht gevraagd voor het belang van het dragen van een fietshelm. Zo ook in de provincie Groningen; de dag markeert de start van een jaarlijkse kortingsactie en een ontwerpwedstrijd voor basisschoolkinderen.
Je ziet het steeds vaker: fietsers op weg naar werk of school met een helm op. Niet alleen onder senioren, maar ook onder jonge kinderen en hun ouders wordt het dragen van een fietshelm steeds meer een gewoonte. Een slimme keuze: een fietshelm verkleint de kans op ernstig hersenletsel bij een val of botsing namelijk met 60%.
Hersenen beschermen
Toch draagt nog lang niet iedereen een fietshelm. Terwijl er geregeld berichten over fietsongelukken in het nieuws verschijnen. Ook in Groningen. Steeds meer mensen lopen hierdoor het risico op blijvend hoofd- en hersenletsel. Het dragen van een fietshelm verkleint deze kans. De kans op overlijden door hersenletsel is bij het dragen van een fietshelm zelfs 70% lager. Een fietshelm is vooral belangrijk voor fietsers die hoge(re) snelheden halen of fietsers die tot een kwetsbare groep behoren. Bijvoorbeeld voor kinderen of ouderen, voor wie het lastiger is om het evenwicht te bewaren, snel keuzes te maken of risico’s in te schatten.
Kortingsactie
Inwoners van de provincie Groningen kunnen tijdens de actie €25 korting krijgen op een goedgekeurde fietshelm. Voor volwassenen is dit een helm met keurmerk CE 1078, voor kinderen een helm met keurmerk CE 1080. De kortingsactie is geldig bij deelnemende fietsenwinkels in de hele provincie. De minimale aanschafwaarde voor een volwassenenhelm is €49. Voor kinderhelmen geldt geen minimale aanschafwaarde. De actie loopt tot 13 mei of zolang de voorraad strekt. Voor meer informatie over deelnemende fietswinkels en de beschikbare voorraad, kijk op www.fietshelmgroningen.nl. Deze kortingsactie wordt georganiseerd door de provincie Groningen en Verkeerswijzer Groningen, in samenwerking met Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV).
Ontwerpwedstrijd
Om kinderen en hun ouders/verzorgers ook te betrekken bij de actie organiseren de provincie Groningen en Verkeerswijzer Groningen een ontwerpwedstrijd voor basisschoolkinderen. Via de website van Verkeerswijzer Groningen kunnen zij een kleurplaat downloaden en hun eigen fietshelm ontwerpen. Deze kleurplaat kan digitaal in de vorm van een foto worden ingezonden. De mooiste ontwerpen winnen een prijs en alle inzendingen krijgen een kleine verrassing.
Bron: Verkeerswijzer Groningen