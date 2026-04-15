Dodenherdenking bij Kamp Westerbork op maandag 4 mei 2026

WESTERBORK – Tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking bij kamp Westerbork worden alle Joden, Sinti en Roma herdacht, die via deze plek uit Nederland zijn weggevoerd. Het herdenkingsprogramma begint maandag 4 mei om 19:00 uur met een Stille Tocht over de ‘Boulevard des Misères’ naar het Nationaal Monument Westerbork en is vrij toegankelijk voor publiek.

Programma Dodenherdenking

Namens het Herinneringscentrum Kamp Westerbork houdt directeur Bertien Minco een openingswoord. Eva Weyl (1935) zat als jong meisje drie jaar gevangen in kamp Westerbork en maakte er de bevrijding mee. Zij spreekt over haar herinneringen aan het kamp en over een vijftal bijzondere wendingen van het lot van haar familie. Deze wendingen hebben haar gered van de dood, omdat ze daardoor niet op transport werd gesteld naar de vernietigingskampen.



Manja Pach (1945), grondlegster van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, zal de overdenking uitspreken. Ze is de dochter van een kampoverlevende, haar vader ontvluchtte Westerbork in 1943. Als jongvolwassene schrok ze van de afbraak van Westerbork in 1971. Het kon toch niet zo zijn dat alles werd afgebroken en de geschiedenis werd uitgewist? Zij zette zich in voor het behoud van Westerbork als plek van herinnering en educatie. Als moreel kompas, om niet te vergeten en te leren van wat er is gebeurd. Jonge theatermakers van Garage TDI spelen bijzondere scènes waarin de verbinding wordt gemaakt met haar levensverhaal.



De muziek wordt verzorgd door het koperkwintet van het Prins Claus Conservatorium.



Chazzan Sarah Whitlau brengt de lofzang Kaddisj en het gebed Jizkor ten gehore, ter herinnering, herdenking en nagedachtenis aan de slachtoffers.



Met het luiden van de Westerborkklok, de twee minuten stilte om 20:00 uur en aansluitende bloemlegging, wordt de herdenking afgesloten.

Uitzending

De Dodenherdenking wordt vanaf 19.00 uur live uitgezonden door RTV Drenthe.

Extra activiteiten overdag

Overdag zijn er extra activiteiten bij het Herinneringscentrum.

– Om 12.00 uur, 13.00 uur en 14.00 uur zijn er speciale rondleidingen over het voormalige kampterrein.

– Om 11.00 uur vindt een lezing plaats door Rocky Tuhuteru (1959), voormalig radio- en televisiepresentator van de NOS en de KRO. Hij zal als lid van en namens Nationaal Comité 4 en 5 mei in het kader van het ‘Schattenbergjaar’ van het Herinneringscentrum de verbinding leggen tussen herdenken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en voormalig Nederlands-Indië.

– Om 12.30 uur zal Eva Weyl een lezing houden in de grote zaal. Over de vlucht van haar ouders naar Nederland, het verblijf in kamp Westerbork en de bevrijding die ze daar meemaakte. Aan het eind van haar lezing vertelt ze over haar wonderlijke ontmoeting na 83 jaar met Wolfgang Polak (1935) in Duitsland. Samen staan zij op een klassenfoto uit 1942, genomen in kamp Westerbork. Wolfgang Polak is zelf ook aanwezig tijdens de lezing.

Bron: Kamp Westerbork