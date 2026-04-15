Dorpsraad ontwikkelt een uniek Moeras Arboretum

BLIJHAM – De dorpsraad van Blijham wil aan de rand van het dorp, nabij de Bouwteweg, een moerasarboretum realiseren.

Het dorp Blijham kenmerkt zich door de aanwezigheid van veel groen rond en in het dorp. De dorpsraad zet zich al jaren in om dit te versterken en daardoor het dorp een eigen karakter en aanzien te geven. Door dit initiatief ontwikkelt Blijham zich stap voor stap tot een echt arboretumdorp. Geïnspireerd door de oorspronkelijke broekbossen die ooit de natte beekdalen van Westerwolde sierden, ontstond het idee om deze natuurlijke rijkdom nieuw leven in te blazen. Aan de rand van het dorp, nabij de Bouwteweg, ligt een gebied dat hier uitermate geschikt voor is. Door zandafgraving is er een prachtige waterpartij gevormd met zachte overgangen van water naar land. Een ideale omgeving voor moerasbomen.

Aan de rand van deze waterpartij, dat in een bos ligt met een beperkt aantal boomsoorten, kan straks een unieke verzameling moerasbomen verrijzen. Denk aan indrukwekkende soorten zoals bijvoorbeeld; Chinese mammoetboom, zwarte tupeloboom, Chinese cipres, moerascipres, vijvercipres, watercipres in combinatie met inheemse bomen zoals rode esdoorn, zwarte wilg, esp, populier, es, iep, moeras eik en berk. Door deze bomen zorgvuldig te groeperen langs de waterkant ontstaat een levendig en afwisselend landschap dat niet alleen bijzonder wordt voor Nederland, maar mogelijk zelfs voor Europa.

Het Moeras Arboretum wordt meer dan alleen een verzameling bomen. Het wordt een plek om te beleven. Rond de waterplas komt een wandelroute, met daarin opgenomen vlonderpaden, zodat bezoekers het gebied met de moeras bomen van dichtbij kunnen ervaren. Met ontsluitingen vanaf zowel de Bouwteweg als de parallelweg Winschoterweg is het gebied goed bereikbaar. Aan de Bouwteweg komt een kleine parkeerplaats voor auto’s, wat de verkeersveiligheid bevordert.

Het wordt verboden om het gebied te betreden tussen zonsondergang en zonsopgang om verstoring te voorkomen.

Daarnaast wordt volop ingezet op biodiversiteit. Door delen van het bestaande bos te verrijken met inheemse soorten en het aanbrengen van nestkasten, ontstaat een aantrekkelijk leefgebied voor vogels, insecten en andere dieren. Zo groeit het gebied uit tot een dynamisch ecosysteem dat klaar is voor de toekomst.

Hoofdopzet inrichtingsplan Moeras Arboretum

Er wordt hard gewerkt om dit project te kunnen realiseren. Met een landschapsplan, dat is ontwikkeld door bureau Hosper Landschapsarchitectuur en een ecologisch onderzoek uitgevoerd door EcoReest, krijgt het steeds meer vorm. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek is het niet uitgesloten dat het plan nog enigszins aangepast moet worden. Voor de financiële haalbaarheid is en wordt steun gezocht bij subsidieverstrekkers en fondsen. De eerste financiële toezeggingen zijn al binnen en de hoop is dat er nog een aantal volgt, zodat in het najaar de eerste bomen geplant kunnen worden.

Om een herinnering te creëren of duurzaamheid te bevorderen biedt de Dorpsraad belangstellenden, na realisatie van het project, de mogelijkheid om bomen te adopteren. Hiermee wordt niet alleen de natuur versterkt en duurzaamheid bevorderd, maar ontstaat ook een ontmoetingsplek. Inwoners en bezoekers krijgen de mogelijkheid om in een rustige, natuurlijke omgeving te verblijven en te onthaasten. Het Moeras Arboretum belooft daarmee een plek te worden waar rust, schoonheid en verbondenheid samenkomen met waardering en bescherming van de natuurlijke waarden.

Het wordt hopelijk een uniek project, waarmee het dorp in de toekomst nog meer bekendheid krijgt en trots op kan zijn.

Bron: Harm Frits Korvemaker