‘Groeten uit Ter Apel’ nu ook in boekvorm

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 15 april 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST DE ZON | TOT ZONDAG VRIJ ZACHT

Voorlopig is het mooi zonnig met weinig bewolking, maar in de loop van de dag komt er vooral wat sluierbewolking bij en later vanavond en vannacht is er kans op wat regen. Er staat vandaag een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid, draaiend naar zuid tot zuidwest. Maximumtemperatuur vanmiddag rond 17 graden.

Vannacht valt er lokaal dus wat regen, maar overdag is het morgen droog en de zon gaat dan afwisselen met stapelwolken. De wind is morgen zwak tot matig uit zuid tot zuidwest en de maximumtemperatuur is 16 á 17 graden, minimumtemperatuur vannacht rond 10 graden.

En in het vervolg is het op vrijdag ongeveer hetzelfde weer als morgen. Zaterdag valt er later op de dag een bui en daarna is het op zondag een aantal graden kouder, want dan draait de wind naar het noorden. Toch is het op lange termijn nog redelijk stabiel met zonnige perioden en maar af en toe een bui.