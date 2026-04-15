‘Groeten uit Ter Apel’ nu ook in boekvorm

TER APEL – Op 19 april presenteert Museum Klooster Ter Apel in de kloosterkerk het nieuwe boek ‘Groeten uit Ter Apel’. Het boek hoort bij de gelijknamige tentoonstelling die tot en met 14 juni in het museum te zien is. Het is een boek dat de lichte kant van het dorp benadrukt met alle 25 interviews met Ter Apelers, die het museum voor de tentoonstelling heeft afgenomen, en de bijbehorende portretfoto’s.
Het boek stelt de vraag: hoe is het om in Ter Apel te wonen? De inwoners komen aan het woord. Wat stellen zij tegenover het beeld dat maar al te vaak wordt geschetst, waarin het dorp vooral last heeft van het asielzoekerscentrum? Hoe zien groeten uit Ter Apel er eigenlijk uit en kan dit je thuis nog zijn? Het resultaat is een meerstemmig beeld van een ongewoon gewoon dorp.
De interviewteksten zijn geschreven door Marjan Brouwer, directeur van het museum. Historicus Martin Hillenga zorgde voor een korte geschiedenis van Ter Apel, die laat zien hoe buitenstaanders vroeger en nu naar Ter Apel keken. De foto’s zijn van Joop van Putten. Het boek verschijnt bij WBOOKS en is te koop bij de meeste boekhandels.
Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan de wethouder van cultuur van Westerwolde, mevrouw Giny Luth. De uitreiking wordt omlijst door een ‘groetenwedstrijd’ tussen de aanwezigen.
