Honderdtachtig deelnemers aan de start van De 10 van Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Vanavond vond de twaalfde editie van ‘De 10 van Bellingwolde’ plaats; een hardloopevenement over meerdere afstanden voor meerdere doelgroepen. De wedstrijden zijn een initiatief van Sportdorp Bellingwolde, ondersteund door de tennisvereniging LTC DOS uit Bellingwolde en de atletiekvereniging Aquilo uit Winschoten.
Zoals gebruikelijk vond de inschrijving bij tennisvereniging LTC DOS plaats. Wethouder Harm Jan Kuper verzorgde de start op de Blijhamsterweg. Daar was ook de finish. Er waren 180 deelnemers.
De eerste wedstrijd was om 18.45 uur: de 1 kilometer voor de jongste jeugd, tien minuten daarna vertrokken de iets oudere kinderen voor de 2 kilometer. Om 19.15 uur startten de deelnemers (vrouwen en mannen) aan de 5 en 10 kilometer. De route was zoals elk jaar door de mooie natuur van Vriescheloo en Bellingwolde.
Voor de eerste man en vrouw die de tijd op de 5 en 10 kilometer verbeterde lag een cadeaubon klaar.
Dit is de uitslag:
5 km mannen
- Luuk Cnossen 16:26 minuten
- Ryan Drent 16:42 minuten
- Vincent de Koning 18:07 minuten
10 km mannen
- Nicky Boltjes 38:34 minuten
- Lucas Pronk 40:07 minuten
- Mats Olthuis 44:26 minuten
5 km dames
- Patricia Dokter 23:10 minuten
- Meike Klaibeda 23:11 minuten
- Nienke Wetsema 24:32 minuten
10 km dames
- Talitha Schaap-Boekhold 47:11 minuten
- Irene Onstwedder 49:17 minuten
- Liana Bodewits 52:46 minuten
Foto’s: Jan Glazenburg. meer foto’s vindt u HIER.