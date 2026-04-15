Kledingbank Maxima Winschoten winkelt bij Hema en Schuurman Schoenen

WINSCHOTEN – Afgelopen week kon Kledingbank Maxima in Winschoten flink aan de winkel bij de Hema en Schuurman Schoenen in Winschoten. Dat kon dankszij cheques ter waarde van in totaal € 2.900,00 die de Kledingbank ontving van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken in Winschoten.
Samen houden de kerken elk jaar in december een oliebollenactie, een traditie van al tientallen jaren. Op de laatste dagen van het jaar verkopen vrijwilligers uit de kerken bij Jumbo Winschoten, Plus Winschoten en Jumbo Scheemda oliebollen voor het goede doel. Dit jaar is dat doel dus Kledingbank Maxima.
Zij zijn blij met de cheques: “Wij kunnen hier heel veel mooie, nieuwe kleding van kopen, speciaal voor gezinnen die het keihard nodig hebben in Oldambt”.
De kerken kiezen bewust voor een lokaal goed doel en inzet van lokale ondernemers. “Zo helpen we ondernemers in onze eigen winkelstraten, en kunnen gezinnen die het nodig hebben iets moois uitzoeken bij Maxima.” De twee winkels verrasten Maxima en de twee kerken ook nog eens met forse korting op de inkopen.
De kerken hopen ook in 2026 weer een actie te organiseren en kijken alvast uit naar alle Oldambtsters die een lekkere zak oliebollen komen kopen voor het goede doel.
Bron en foto’s: Karl Sluiter