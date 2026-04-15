DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Gisteravond is om 22.40 uur een Opel Zafira fors beschadigd geraakt toen de 29 jarige bestuurder moest uitwijken voor een 22 jarige bestuurder van een e-scooter. De automobilist reed op de B436 toen plotseling vanuit de Industriestraße de persoon op de scooter overstak. De automobilist week uit om een aanrijding te voorkomen en reed daarbij over een vluchtheuvel en meerdere verkeersborden. Zijn wagen kwam in de berm tot stilstand. Er raakte niemand gewond.

Haren

Tussen maandag 20.00 en dinsdag 13.00 uur is aan de Rentmeisterstraße, ter hoogte van vakantiecentrum Schloss Dankern in Haren, een Seat Cupra Formentor aangereden. De wagen stond voor een vakantiewoning geparkeerd. Over de hoogte van de schade is niets bekend. De veroorzaker er van is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen via 05932/72100.

Lathen

Rond zes uur gisteravond is bij een appartementencomplex aan de Hermann-Löns-Straße in Lathen brand onder een carport ontstaan. Een 41 jarige voorbijganger zag dat een van de afvalcontainers brandde en belde de brandweer. Het vuur verspreidde zich al snel naar de gehele carport. Hierbij raakten meerdere fietsen en een geparkeerde personenauto beschadigd. Ook een terrasoverkapping en meerdere bomen vlogen in brand. De brand werd door de brandweer van Lathen en Sustrum geblust. De schade wordt op 100.000 euro geschat. Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Bad Bentheim

Bij een grenscontrole zijn dinsdag om 17.30 uur 15 fietsen, waaronder 14 e-bikes, en een kostbare barbecue in beslag genomen. Een gedeelte daarvan was in Nederland als gestolen opgegeven. De fietsen werden tijdens de controle op de parkeerplaats Bentheimer Wald aan de A30 in een voertuig met Poolse kentekenplaten gevonden. De 26 jarige Poolse bestuurder verkeerde onder invloed van verdovende middelen. Ook had hij een geringe hoeveelheid drugs in zijn bezit. In het voertuig bevonden zich naast de bestuurder ook een 36 jarige Nederlander en een 35 jarige Poolse vrouw. Zij konden geen van allen een eigendomsbewijs van de fietsen tonen. Negen fietsen zijn van diefstal bij een Nederlandse vakantiepark afkomstig.

Na afronding van het politieonderzoek werden de drie inzittenden van het voertuig vrijgelaten. Het definitieve onderzoek zal worden uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten in Nederland.

De fietsen en de barbecue worden aan de eigenaren (voor zover die bekend zijn) teruggegeven.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland