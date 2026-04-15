Lego League Team van het Ubbo presenteert zich bij de Anne de Vriesschool

STADSKANAAL – Vanmiddag hebben de jongeren van het Lego League Team van het Ubbo, dat over ruim een week naar Houston gaat, een presentatie en demonstratie gegeven voor basisschoolkinderen.

Dat gebeurde op het schoolplein van de Anne de Vriesschool in Stadskanaal, op verzoek van BSO- en kinderopvangorganisatie Mamasthee staat klaar.

Mamasthee is een van de veertien bedrijven en organisaties die het team ondersteunen om naar Houston te gaan. Dankzij deze sponsoring plus de donaties van inmiddels ongeveer 160 mensen, gaat het dit team lukken! Zaterdag 25 april vertrekken ze naar Houston!

Bron en foto’s: Wouter van Dijk

Het verhaal van het team:

Lego League: Vriendschappelijke wedstrijd, maar mét een missie

Lego league is een vriendschappelijke wedstrijd tussen andere teams van binnen- en buitenland. De teams bouwen een robot van lego en programmeren die, zodat de robot missies kan uitvoeren op de wedstrijdtafel. Er wordt ook op het robotontwerp gelet. Naast de robot moeten de teams ook een innovatieproject uitvoeren, wat een probleem moet oplossen wat bij het thema hoort. Dit jaar is het thema archeologie.

Er wordt ook door de jury op samenwerking gelet, dit valt onder core values.

Macroscoop

Wij hebben als prototype een macroscoop gemaakt. Waarom hebben we voor dit gekozen? We waren begonnen met brainstormen en mailtjes sturen naar verschillende archeologen. Uit die mailtjes zijn we er achter gekomen dat archeologen lastig vanaf de opgraafplaats onderzoek kunnen doen naar wat ze precies hebben gevonden. Ze moesten dan naar een laboratorium om daar onderzoek te doen. Je kan ook niet zomaar een macroscoop meenemen naar de opgraafplaats, dat is onhandig, je hebt bijvoorbeeld geen stopcontacten in het bos of in de woestijn.De microscoop die wij hebben bedacht is klein en past in je broekzak. Bij deze macroscoop kun je met je telefoon of tablet verbinden met een camera. Met de camera kun je ook foto’s en video’s maken. Je kan de camera er ook vanaf draaien, dan kun je via het oog door de macroscoop kijken.

Minder zware robot

We hebben ook geïnnoveerd op de robot. Onze robot vorig seizoen was groot en zwaar doordat de robot helemaal was ingebouwd zodat die niet beschadigd zou raken tijdens het seizoen. Aan het begin van dit seizoen hebben we een andere robot gebouwd die minder zwaar is en waar je makkelijker de armpjes op kan zetten. Ook zijn we dit seizoen begonnen met een kleurensensor voor de armpjes. Als de robot dan een bepaalde kleur ziet, weet hij van zichzelf welke missie hij moet uitvoeren. Ook hebben we een stukje code gemaakt die ervoor zorgt dat de robot zichzelf corrigeert als hij ergens tegenaan botst. Dan gaat de robot weer recht verder met de missie waar hij mee bezig is.In het midden van het seizoen hebben we de robot weer aangepast. Het gewicht van de robot was niet goed verdeeld, waardoor de robot minder goed kon draaien.

Houston

We gaan naar Houston voor de Lego League. Daar geven we een presentatie en laten we zien wat we allemaal kunnen op de missietafel. Naast de wedstrijden gaan we ook nog andere activiteiten doen, zoals een dagje naar NASA en een dag de stad in.

