Lokaal talent schittert bij De Klinker

WINSCHOTEN – De komende weken staan verschillende talenten uit de regio op de planken in Cultuurhuis De Klinker. Op vrijdag 24 april geeft Diederik Nomden met collega-singer-songwriter Bertolf Lentink een concert met songs van hun nieuwe album. Op zondagmiddag 7 juni brengt het Veenkoloniaal Symfonie Orkest (VKSO) een ode aan Ede Staal. Daar tussenin, op vrijdag 29 mei, geeft Pearl Jozefzoon ruimte op het toneel aan een lokaal jong zangtalent. Vanaf nu is het mogelijk om je daarvoor aan te melden.

Diederik Nomden groeide op in Oostwold en maakte eerder deel uit van onder meer de bands The Analogues en Her Majesty. Ook tourde hij met artiesten als Bertolf en Ellen ten Damme. Nomden ontmoette Bertolf Lentink al in 2003 bij een concert van Paul McCartney. Ze staan dit seizoen voor het eerst zij aan zij in het theater, met als aanleiding hun album ‘Two Of Us’ (2025). In intieme setting brengen ze naast hun eigen tweestemmige songs ook mooie verhalen en liedjes van gezamenlijke helden als Gerry Rafferty, Stephen Stills en uiteraard Paul McCartney.

Lokaal zangtalent gezocht

Pearl Jozefzoon begon als kind met zingen in de kerk, zat op het conservatorium in Den Haag en deed mee aan de eerste editie van The Voice in 2010. Ze had een hoofdrol in de musical ‘Dreamgirls’ en bracht diverse soloplaten uit. Nu is ze terug bij haar ‘roots’: de gospelmuziek. Haar loepzuivere stem lijkt geknipt voor deze muziek. In ‘A Night of Gospel’ treedt ze op met een groot koor en een live band. Daarnaast is er ruimte voor een zangtalent uit de regio, dat het nummer ‘Shackles’ mag meezingen met Pearl en koor. Belangstellenden kunnen zich tot 1 mei aanmelden, waarna Pearl hoogstpersoonlijk een keuze maakt.

Evergreens van Ede Staal

De komende weken zijn er nog volop voorstellingen en concerten in Cultuurhuis De Klinker. Op zondagmiddag 7 juni sluit het VKSO het seizoen af met evergreens van Grunneger icoon Ede Staal. Het orkest van de Veenkoloniën staat onder leiding van dirigent Lubertus Leutscher en wordt aangevuld met de Groningse streektaalzangers Wia Buze en Erwin de Vries. De iconische songs van Staal worden afgewisseld met feelgood klassiekers en legendarische filmmuziek.

Meer informatie over de voorstellingen en de zoektocht naar lokaal zangtalent is te vinden op indeklinker.nl.

Voorstellings- en concertinformatie:

vr 24 april, 20:15 uur: Bertolf Lentink & Diederik Nomden – Two of Us

vr 29 mei, 20:15 uur: Pearl Jozefzoon met koor – A Night of Gospel with Pearl & Friends

zo 7 juni, 14:00 uur: Veenkoloniaal Symfonie Orkest – Ode aan Ede

Bron: Esther Bulder