Rotary Pekela schenkt ruim 1.500 euro aan Madre Rosetta

OUDE PEKELA – Na een jenever proeverij schonk Rotary Pekela ruim 1.500 euro aan Madre Rosetta.
Vrijdag 13 februari hield Rotary Pekela een jenever proeverij in de parochiezaal van de RK kerk te Oude Pekela. Hier kregen zo’n 30 personen eerst informatie over het doel van die avond namelijk een bijdrage leveren aan het goede werk van de stichting Madre Rosetta. Daarna kregen ze veel informatie over de geschiedenis van de jenever in Nederland. Ook werd er geproefd van de vele verschillende soorten.
Op 13 april kon Rotary Pekela dan ook €1555,= euro overhandigen aan de voorzitter van de stichting Madre Rosetta, Bernard Meulman. Bestuurslid Ricky van de Aker vertelde enthousiast over het ontstaan van de stichting en over het werk van de stichting in Mozambique.
De site van de stichting is dan ook zeker een aanrader: www.madrerosetta.nl
Bron: Dick Broekema