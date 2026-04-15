Royal Avebe rondt aardappelcampagne teeltjaar 2025 af

VEENDAM – Royal Avebe heeft de aardappelcampagne van teeltjaar 2025 afgerond. De aardappelmeelfabrieken in Nederland en Duitsland hebben tijdens de campagne goed en stabiel gedraaid. De verwerking verliep volgens planning. De kwaliteit van de aangeleverde zetmeelaardappelen was goed. Het gemiddelde zetmeelgehalte lag rond de 20%. Wel waren er verschillen tussen regio’s.
Dit teeltjaar zijn er in Europa veel aardappelen op de markt geweest. Dat merkt ook Avebe. In totaal zijn er dit jaar meer aardappelen verwerkt dan gemiddeld. Alle aardappelen die leden volgens de leveringsvoorwaarden hebben opgegeven in de najaarsinventarisatie (A-, B- en C-volume) zijn opgehaald.
In Duitsland zijn de laatste aardappelen in week 11 verwerkt. In Nederland eindigde de aanvoer afgelopen weekend. Nu de aardappelaanvoer is afgerond, start de intercampagneperiode. In deze periode voert Avebe onderhoud uit aan de fabrieksinstallaties en worden voorbereidingen getroffen voor het komende teeltjaar. Avebe heeft ook fabrieken die het hele jaar operationeel zijn, net als de verkoop van aardappelzetmeel en aardappeleiwit die het gehele jaar doorgaat.
De campagneprijs over teeltjaar 2025 maakt Avebe eind mei bekend.
Bron: Avebe