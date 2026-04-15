Start nieuw seizoen Sloeproeivereniging Delfzijl

DELFZIJL – Het wedstrijdseizoen voor Sloeproeivereniging Delfzijl is op 4 april van start gegaan met deelname aan de wedstrijd “Vechten op de Vecht” in Weesp. Deze wedstrijd, over een afstand van 11,5 kilometer, voerde het deelnemersveld over de rivier de Vecht. Onder uitdagende omstandigheden, waarbij tactiek en het kiezen van de juiste vaarlijn van doorslaggevend belang waren, leverde het team een solide prestatie. Met een gemiddeld vermogen van 64 watt eindigde de ploeg op een verdienstelijke tiende plaats in de tweede klasse heren.
Op 11 april nam het team deel aan een wedstrijd in Harlingen, waar een traject van 16 kilometer op het programma stond. De omstandigheden op het wad waren zwaar, met een windkracht 6 die zorgde voor hoge golven en een onstuimig parcours. De bemanning wist zich desondanks goed staande te houden in de strijd tegen de elementen. Van de stuurvrouw werd het uiterste gevraagd bij het bepalen van de juiste koers en het benutten van de stroming. De inzet en samenwerking resulteerden uiteindelijk in een eerste plaats in de tweede klasse, een prestatie van formaat.
De blik is inmiddels gericht op de volgende wedstrijd, die op 25 april in Grou wordt geroeid. Deze race over de Friese meren, met een lengte van 21 kilometer, geldt als belangrijke voorbereiding op de Harlingen-Terschellingrace, die op 15 mei zal plaatsvinden.
Sloeproeivereniging Delfzijl spreekt haar waardering uit voor de steun van haar sponsors: Sendo Shipping, Inland Terminal Group, Groningen Seaports, DEKC Maritime, Propeller Service Delfzijl, INQAR Dallinga Delfzijl, Wijnne Barends en Koops Grondmechanica. Dankzij hun bijdrage kan de vereniging ook dit seizoen op competitief niveau blijven presteren.
Bron: Esther Bos Sloeproeivereniging Delfzijl