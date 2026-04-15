Varkens bestrijden berenklauw en Japanse duizendknoop

OLDAMBT – De gemeente Oldambt zet varkens in om de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop te bestrijden. De dieren komen van het bedrijf AkkerVarken uit Valthermond. AkkerVarken is een vernieuwend bedrijf dat varkens inzet om op een milieuvriendelijke manier onkruid te bestrijden. De varkens zijn niet alleen een natuurlijke manier van onkruidbestrijding maar zorgen er ook voor dat de bodemstructuur verbetert en de biodiversiteit wordt bevorderd.
Varkens zijn door hun graaf- en wroetgedrag geschikt voor het beheer van zogeheten ‘invasieve exoten’. Dat zijn planten of dieren die van nature niet voorkomen in Nederland. Een voorbeeld is de Japanse duizendknoop, een plant die snel groeit en andere flora overwoekert. De varkens wroeten in de bodem en eten de wortels en jonge scheuten van de plant. Zo verdwijnen de planten binnen vijf jaar.
Bad Nieuweschans en Beerta
De eerste akkervarkens zijn vorige week geplaatst in Bad Nieuweschans en Beerta. In Bad Nieuweschans start de gemeente met 15 varkens. In het bos bij Beerta, vlak bij ’t Speulparadies, staan op dit moment 39 varkens. Daar komen waarschijnlijk nog 15 dieren bij. Naast de Japanse duizendknoop eten de varkens ook de reuzenberenklauw en bramenstruiken. Later komen er ook nog varkens op een derde weide, vlak bij tennisvereniging LTC Amor. Hier worden de dieren vooral ingezet om de bramenstruiken in het bos te verwijderen.
Proef
De varkens worden elk jaar van april tot oktober ingezet, zodat ze tijdens het hele groeiseizoen kunnen voorkomen dat de planten opnieuw opkomen. Het gaat in eerste instantie om een proef. De aanpak van de Japanse duizendknoop duurt vijf jaar, de reuzenberenklauw wordt twee jaar bestreden en de bramenstruiken worden een jaarlang aangepakt. Met de proef wil de gemeente ervaring opdoen met een duurzame methode, waarbij geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Dit moet bijdragen aan de biodiversiteit en helpt om op lange termijn kosten te besparen.
Bron: Gemeente Oldambt