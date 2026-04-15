Verdovende middelen aangetroffen in onderzoek ‘kofferbakmoord’

EMMEN – Naar aanleiding van de aanhouding in het onderzoek naar de dood van Ralf Meinema is een hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen.
De politie heeft op 7 april in het onderzoek naar de dood van Ralf Meinema uit Klazienaveen een 50-jarige vrouw uit Emmen aangehouden. De vrouw zit vast in volledige beperkingen. Nieuwe aanknopingspunten in het onderzoek de afgelopen periode, hebben tot de aanhouding van de verdachte geleid.
De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland heeft maandag besloten dat de vrouw uit Emmen veertien dagen langer in voorarrest moet blijven. Zij wordt ervan verdacht een rol te hebben gehad bij het wegmaken van het lichaam van Ralf. De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mag hebben met haar advocaat.
Bij de aanhouding heeft de politie zoekingen gedaan in Emmen. Hierbij is een hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. Vandaag heeft de politie een 20-jarige man en een 21-jarige vrouw uit Emmen aangehouden voor het bezit daarvan. Dit staat los van het onderzoek naar de dood van Ralf Meinema. Tijdens de aanhouding werd ook een 47-jarige man uit Emmen aangehouden wegens gevaarlijk rijgedrag
Ralf Meinema werd in de vroege ochtend van 31 maart 2017 levenloos aangetroffen in de kofferbak van zijn Mercedes 300SE, langs het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden. Het voorste gedeelte van zijn auto hing in het kanaal. Ralf was met veel geweld om het leven gebracht. Hij overleed op 31-jarige leeftijd.
Maandag besteedde het programma Opsporing Verzocht opnieuw aandacht aan de zaak. Er kwamen in totaal 14 tips binnen.
·