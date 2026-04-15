Zaterdag 18 april: Kinderbijbelclub in Midwolda

MIDWOLDA – Nog héél even geduld… Over een paar dagen is er weer KinderBijbelClub in Midwolda! Van harte welkom op zaterdag 18 april!
Het gaat weer een heerlijke ochtend worden. De kinderen gaan op ontdekkingstocht naar geduld, in een mooi kinderbijbelverhaal, in toffe spelletjes en knutsels, en dat samen met andere kinderen uit de buurt! Na afloop weten ze van wie je het beste leert om geduldig te zijn. Aan het einde van de ochtend is de test: wie heeft er het meeste geduld om op een heerlijke hamburger te wachten?
Alle kinderen van 4 jaar en ouder zijn welkom! Ze kunnen zich vanaf 10.00 uur inschrijven. Het programma begint om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur.
De club wordt gehouden in Dorpshuis De Schakel, Hoofdweg 170, Midwolda. Alle kinderen zijn welkom, of ze iets met geloof hebben, of juist helemaal niet! Tijdens het programma zijn ouders of verzorgers welkom om mee te genieten, maar ze mogen de kinderen ook brengen en later weer ophalen.
Kosten: Gratis, met dank aan de sponsors
Meer informatie: 06-54 93 85 08 of social media – @Geloof in Oldambt
Bron en foto’s: Corine Bokhorst, namens team Geloof in Oldambt