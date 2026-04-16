Band Colorblind Rebels uit Bourtange neemt bij Rocktown Studio’s het nummer You look lost op

BOURTANGE – Onlangs werd door producer Tenley Dambruck van het bedrijf Suitetones de band Colorblind Rebels uit Bourtange ontdekt. Hij is doende met een opleiding bij Soundeducation en benaderde Colorblind Rebels met de vraag of ze naar Rotterdam wilden komen voor een opname sessie bij Rocktown Studio’s van Ocki Klootwijk.
Rocktown is een opname studio die erg bekend is en waar grote artiesten als Golden Earring, Herman Brood en Anouk albums hebben opgenomen. Tenley Dambruck en medestudenten hebben de opname en het afmixen van het nummer You look lost afgerond als onderdeel van een opleidingsonderdeel.
Colorblind Rebels is een opkomende band die nog niet beschikte over professionele opnames. In een boerenschuur werden tot dusver op amateuristische wijze nummers opgenomen. Het was voor de band dan ook een buitenkans. Producer Tenley Dambruck blijft ook in de toekomst betrokken.
Erik Cuiper is zanger en gitarist, Wout van Staveren de bassist en Dennis van Donk is de drummer van de band Colorblind Rebels.
Bron: Erik Cuiper