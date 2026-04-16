Bijeenkomst over ouderdom en regie op het levenseinde in Veendam

VEENDAM – Hoe houd je regie op het levenseinde bij dementie? Of bij een stapeling van ouderdomsaandoeningen? Hierover organiseert de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) een informatiebijeenkomst op dinsdag 12 mei in Veendam. Iedereen is welkom. Graag wel vooraf inschrijven via de website van de NVVE. Het programma start om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. De toegang is gratis.
1 op de 5 mensen in Nederland krijgt later dementie. Naarmate de ziekte vordert, verlies je steeds meer de regie over het eigen leven. Niet iedereen wil dat tot het einde toe meemaken.
Nu we gemiddeld steeds ouder worden, krijgen steeds meer mensen te maken met een stapeling van ouderdomsaandoeningen, zoals slecht zien of horen, gewrichtspijn, geheugen- of evenwichtsverlies. De een vindt dat dergelijke klachten horen bij het ouder worden, de ander lijdt eronder en wil niet nog verder aftakelen.
Op de bijeenkomst hoort u welke mogelijkheden er zijn om zelf regie te kunnen houden op het levenseinde. Ook krijgt u aanknopingspunten voor het opstellen van uw wilsverklaringen en tips over wanneer u deze het beste kunt bespreken met arts en naasten.
Tijdens de inloop en de pauzes staan vrijwilligers en medewerkers klaar voor het beantwoorden van vragen. Daarnaast is er doorlopend een informatietafel met brochures en informatie over (digitale) wilsverklaringen. Aanmelden via nvve.nl/veendam of bel naar 020-6200690.
Datum: dinsdag 12 mei
Plaats: Brouwhotel Parkzicht, Museumplein 3 in Veendam
Tijd: 14.00 uur – 17.30 uur
Toegang: gratis
Inschrijven: nvve.nl/veendam
Bron: NVVE