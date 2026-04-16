Bogdike organiseert Bevrijdingsdagprogramma op Museumplein in Veendam

VEENDAM – Op dinsdag 5 mei staat het Museumplein in Veendam vanaf 14.30 uur in het teken van muziek tijdens De Romein | Bogdike’s Rockin’ in a Free World. Vier bands zorgen tot 22.00 uur voor een muzikale viering van Bevrijdingsdag.
De aftrap komt van de Veendammer band Stone District, die een energieke mix brengt van klassiekers en hits van onder anderen Bryan Adams, Ilse DeLange, Fleetwood Mac en The Pretenders. Bezetting: Alice van Kan (zang), Reuly Leeuwis (zang), Bé Brakke (gitaar & zang), Michel Poppen (keys & zang), Henk Tamminga (gitaar), Ger Steenwijk (bas) en Allex Engbrenghof (drums)
De naam Stone District is de Engelse vertaling van Steenwijk, vernoemd naar bandleider Ger Steenwijk.
Daarna volgt The One And Only’s met een stevige set vol bluesrock en rock-’n-roll van legendes als Jimi Hendrix en Eric Clapton. Bezetting: Kitty van der Klugt (zang) Jacques Hoefsmit (gitaar), Berny Jansema (bas), Theo Groenendal (drums) Deze ervaren muzikanten staan voor vakmanschap, plezier en passie op het podium.
Hilde Vos betreedt daarna het podium met haar fantastische band. De Americana-zangeres, geïnspireerd door Dolly Parton, staat bekend om haar warme stem en sterke live-optredens. Hilde groeide uit tot een gevestigde naam in de countrywereld. Ze werkte samen met o.a. Dick Altena en Edwin Jongedijk en toerde samen met Johan Derksen. Op Bevrijdingsdag schittert ze op het podium in Veendam!
De avond wordt super-swingend afgesloten door de 10-koppige soulformatie SoulBlender. Met een krachtige blazerssectie en spetterende vocalen brengen ze een mix van soul, disco en funk, met werk van onder anderen Aretha Franklin, Stevie Wonder en Bruno Mars. Alles 100% live en gespeeld met heel veel energie
De toegang is gratis. Om 22.00 uur wordt het programma afgesloten.
Programma:
14.30 uur – Stone District
16.00 uur – The One And Only’s
17.30 uur – Hilde Vos en Band
19.30 – 22.00 uur – SoulBlender
