Groninger Niet Weggooien Tour: op zoek naar objecten, documenten en verhalen uit de Tweede Wereldoorlog

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 16 april 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOI OPGEKLAARD | VANAF ZONDAG FRISSER

Het is vannacht weer mooi opgeklaard en de zon doet vandaag dan ook goede zaken. Er zijn wel een paar wolkenvelden en er ontstaat enkele stapelwolken, maar het blijft droog en met een maximum van 17 of 18 graden is het vrij zacht lenteweer. De wind is ook maar zwak tot matig uit zuidwest tot west, later is er weinig wind.

Vannacht en morgen zijn er iets meer wolkenvelden en mogelijk ontstaat er een enkele bui, maar er zijn ook nog opklaringen en dus is er morgen af en toe zon. Ook morgen is er maar een zwakke wind, maximum morgen 18 of 19 graden.

In het weekend komt er een een afkoeling want zaterdag wordt het eerst nog wel 17 graden, maar in de loop van de middag en avond komen er enkele buien en dan draait de wind naar het westen. Die voert minder zachte lucht aan: daardoor is het zondag maar 13 of 14 graden. Er is dan een noordwestenwind en na het weekend krijgen we een noordoostenwind. Daarmee wordt het redelijk fris met ‘s middags 11 tot 13 graden en ‘s nachts 2 tot 5 graden. Geregeld is er zon maar maandag zou ook een bui kunnen ontstaan.