Groninger Niet Weggooien Tour: op zoek naar objecten, documenten en verhalen uit de Tweede Wereldoorlog

BELLINGWOLDE, SELLINGERBEETSE – Nog regelmatig duiken er bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms tijdens een verhuizing, bij de verbouwing van een woning of gewoon tijdens het opruimen van de zolder. Dit varieert van een stapeltje oude brieven tot foto’s, documenten of specifieke voorwerpen. Spullen die op het eerste gezicht misschien onbelangrijk lijken, kunnen namelijk veel waardevolle informatie opleveren over de oorlogstijd.
Een dagboek, verduisteringslamp of ansichtkaart uit de Tweede Wereldoorlog – misschien liggen ze wel bij jou op zolder of in de vitrinekast. Gooi ze niet weg! Wil je er meer over weten, heb je er een bijzonder verhaal bij te vertellen, óf wil je het onderbrengen bij een museum of het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen?
Kom dan met jouw object, document of foto (met een link naar Groningen) naar een van de musea die meedoen aan de Groninger ‘Niet Weggooien’-tour. Aanwezige experts vertellen je graag meer over de opvallende kenmerken en de historische context. Alle verhalen die tijdens de tour naar boven komen, worden zorgvuldig genoteerd en uitgeschreven, zodat alles goed geregistreerd blijft. Je kunt er vervolgens voor kiezen om meegebrachte spullen onder te brengen bij een van de betrokken instellingen voor hun collectie. Maar dat hoeft natuurlijk niet; de objecten mogen ook gewoon weer mee naar huis!
Deze tour gaat in 2026 langs de volgende musea:
Woensdag 22 april | Stad: Museum aan de A in de Groninger Archieven
Zaterdag 25 april | Oost: Het MOW in Bellingwolde (let op: 14.00-17.00 uur)
Zaterdag 2 mei | Zuid: Kamp de Beetse in Sellingen
Tijd: 13:00 – 17:00 uur.
Aanmelding is niet nodig en deelname is gratis. Bovendien krijgt iedereen die een object, document of foto uit de Tweede Wereldoorlog meebrengt gratis toegang tot het desbetreffende museum.
Bron: Museum aan de A