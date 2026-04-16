DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Dörpen

Zondagmorgen is een 36 jarige bestuurder van een Dacia om 4.10 uur ter hoogte van de Bürgerstraße in Dörpen tijdens het achteruit rijden tegen een bus gereden. De bus, met daarin 50 jongeren, stond voor een uitgaansgelegenheid geparkeerd. De automobilist is er vervolgens vandoor gegaan. De 44 jarige buschauffeur vermoedde dat de automobilist onder invloed verkeerde en belde de politie. De automobilist botste vervolgens aan de Hauptstraße tegen een boom en een lantaarnpaal. Hij probeerde zich uit de voeten te maken. De politie wist hem echter in de kraag te grijpen. Een blaastest wees uit dat hij 1.79 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn auto kan als verloren worden beschouwd. De totale schade bedraagt meerdere duizenden euro’s. Er is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

Haren

Tussen dinsdag 9.18 en woensdag 9.18 uur is uit een tractor bij een boerderij aan de Wittenberger Straße GPS apparatuur gestolen. De schade bedraagt 3.500 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren via 05932/72100.

Politie Emsland/Grafschaft Bentheim

Op dinsdag 14 april 2026 voerden agenten van de politie Emsland/Grafschaft Bentheim in het kader van de Europese RoadPol-handhavingsweek “Speed ​​I” tussen 7.00 en 20.00 uur uitgebreide snelheidscontroles uit. In totaal werden 928 voertuigen gecontroleerd. Agenten registreerden 33 snelheidsovertredingen.

Bij de betreffende controleposten werd ook het preventieproject “Genoeg is genoeg” uitgevoerd. De betrokken bestuurders werden niet alleen gewaarschuwd voor hun overtreding, maar kregen ook individuele gesprekken om hen bewust te maken van de gevaren van te hard rijden. Ze ontvingen tevens informatiemateriaal over het project.

Daarnaast werden zeven strafzaken aangespannen, waaronder valsheid in geschrifte, overtredingen van de Wet op de Verplichte Verzekeringen en rijden zonder rijbewijs. In de regio Papenburg werd tijdens een routinecontrole een vrachtwagencombinatie gecontroleerd. Daarbij bleek dat het getoonde rijbewijs volledig vervalst was.

Tevens identificeerden agenten een bestuurder die onder invloed van drugs was. Het preventieproject “UNS Reicht’s” (Genoeg is genoeg) is ontstaan ​​uit de ervaringen van hulpverleners die regelmatig geconfronteerd worden met ernstige verkeersongevallen en de nasleep daarvan. Naast de vaak aangrijpende taferelen op de ongevalslocaties, richt het project zich ook op de moeilijke taak om nabestaanden te informeren over dodelijke verkeersongevallen. Het doel is dan ook om de verkeersveiligheid te verbeteren, met name op ongevalslocaties en plekken waar veel ernstige verkeersongevallen plaatsvinden, door middel van intensievere patrouilles en bewustmakingscampagnes.

In dit verband benadrukt de politie nogmaals dat overmatige of ongepaste snelheid een van de belangrijkste oorzaken is van ernstige verkeersongevallen.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland