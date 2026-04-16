Maybeck Meets Bach (Toppyjazz aflevering 333)

Deze week gaan we verder met de Maybeck Recital Hall series (deel 4) van Concord Jazz en een uitstapje naar Bach Jazz mer oa die geweldige zangeres Christiane Legrand (de zuster van Michel Legrand)
Playlist:
01 – Lennie’s Pennies – Alan Broadbent (album Live at Maybeck Recital Hall volume 14)
02 – Don’t Ask Why – Alan Broadbent (same album)
03 – Brandenburg Concert no.3 – The Swingle Singers (album Bach Hits Back)
04 – Wachtet auf – The Swingle Singers (album Bach Hits Back)
05 – By Myself – Buddy Montgomery (album Live at Maybeck Recital Hall volume 15)
06 – Oboe Concerto – Classical Jazz Quartet (album Plays Bach)
07 – Un Poco Loco – Jim McNeely (album Live at Maybeck Recital Hall volume 21)
08 – Fugue in G Major – The Swingle Singers (album Jazz Sebastian Bach)
09 – Paris B.B. – Henri Crolla & Christiane LeGrand (album Jazz & Cinema vol.5)
10 – Jazz Cantates I,II,II – Andre Hodier (album Jazz & Jazz)
11 – I’m Confessin That I Love You – Jessica Williams (album Live at Maybeck Recital Hall volume 21)
12 – Easter – Patti Smith (album Easter)