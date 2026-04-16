Ontdek het eLAB – De creatieve maakplek van Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Bibliotheek Veendam nodigt alle jonge makers van 6 tot 14 jaar uit om hun creativiteit te ontdekken in het eLAB, de plek waar techniek en fantasie samenkomen. Elke woensdagmiddag staat er een nieuwe, verrassende workshop klaar, verrassende workshop klaar vol inspiratie of uitdagingen.
Programma mei 2026:
Maak een Moederdagmok! – woensdag 6 mei,14.30 – 16.00 uur
In deze gezellige workshop maak jij een eigen ontwerp voor een mok speciaal voor Moederdag.
Vooraf inschrijven verplicht.
Laat je tekeningen leven! – woensdag 13 mei,14.30 – 15.30 uur
In deze creatieve workshop leren we je stap voor stap hoe je een flipboekje maakt: een klein boekje waarin plaatjes nét een beetje veranderen.
Toegang: gratis – vooraf inschrijven verplicht.
Maak een Verhaal in Scratch! – woensdag 27 mei,14.30 – 15.30 uur
Hou jij van verhalen én computers? In deze leuke workshop ga je je eigen interactieve verhaal maken met Scratch!
Toegang: gratis – vooraf inschrijven verplicht.
Het eLAB in Bibliotheek Veendam is dé plek voor kinderen die willen experimenteren, ontwerpen en bouwen. Van programmeren met robots tot het maken van lichtgevende kaarten – elke maand is er een nieuw programma vol creatieve uitdagingen.
Meer informatie en inschrijven: www.groningsebibliotheken.nl/veendam
Bron: Erik Hulst, Biblionet