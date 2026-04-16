Partij vóór het Noorden stelt vragen over asbestsanering HEMA

WINSCHOTEN – De fractie van de Partij vóór het Noorden wil graag duidelijkheid van het college over de asbestvervuiling die nu klaarblijkelijk aan het licht komt bij de gedeeltelijke sloop van de HEMA.
Fractievoorzitter Janet de Wal vindt het opmerkelijk dat er waarschijnlijk geen vooronderzoek is gedaan naar de aanwezigheid van asbest. ‘Ik wil dan ook graag van het college weten of dit niet voorzien kon worden met een onderzoek, juist omdat de sanering voor rekening komt van de gemeente.’ aldus de Wal.
Daarnaast wil de fractie ook weten hoeveel geld met de sanering gemoeid is.
De Partij vóór het Noorden is voorstander van de bouw van het gemeentehuis maar ook kritisch op de financiën. Ook voor het beeld naar onze inwoners toe dat er mogelijk weer een overschrijding is op de kosten en de negatieve beeldvorming hier omheen maakt het dat de partij deze vragen stelt.
Bron: Janet de Wal, fractievoorzitter