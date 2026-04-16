Pegasus Heren 1 kroont zich tot kampioen en schrijft historie

TER APEL – Pegasus Heren 1 heeft afgelopen zaterdag op indrukwekkende wijze het kampioenschap in de promotieklasse binnengesleept.
Waar vooraf vier punten nodig waren om directe concurrent Veracles voor te blijven en het kampioenschap in eigen hand te houden, overtrof het team de verwachtingen door maar liefst vijf punten te behalen. Daarmee is de titel een feit en promoveert Pegasus naar de 3e divisie.
De prestatie markeert een bijzondere ontwikkeling voor het herenvolleybal in Ter Apel. Slechts twee seizoenen geleden had Pegasus nog één herenteam dat uitkwam in de 2e klasse. Dankzij de doorstroming van jeugdspelers, gecombineerd met de terugkeer en komst van ervaren spelers met een verleden op hoger niveau, groeide de club weer naar twee herenteams en nam ook het niveau snel toe.
Na vorig seizoen, waarin Pegasus Heren 1 net naast het kampioenschap greep maar wel promotie afdwong naar de promotieklasse, werd de selectie verder versterkt. Met een sterke mix van talent en ervaring bleek het team dit seizoen niet te stoppen.
Het behaalde kampioenschap betekent dat Pegasus voor de tweede keer in de clubhistorie uitkomt in de 3e divisie. Daarmee behoort de club direct tot één van de hoogst spelende verenigingen in de regio.
De titel benadrukt dat het herenvolleybal in Ter Apel springlevend is en sterker dan ooit. Met deze promotie zet Pegasus een nieuwe stap in de groei van de vereniging en kijkt het vol vertrouwen uit naar het komende seizoen op divisieniveau.
Daarnaast is Pegasus volop in ontwikkeling en op zoek naar nieuwe volleyballers, met name voor de jongens- en herenlijn. Lijkt het jou leuk om te volleyballen? Neem dan contact op met Pegasus via de website of de socialmediakanalen en ontdek de mogelijkheden.
Bron: Thomas Erdman