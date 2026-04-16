Pekela herdenkt en Pekela viert

PEKELA – De Stichting Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) presenteert namens vele Pekelder organisaties het activiteitenprogramma Gemeente Pekela. Ze doen een oproep aan alle Pekelders om de Nederlandse vlag uit te hangen op:
27 april Koningsdag – Zo mogelijk met oranje wimpel, van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang;
4 mei Nationale Dodenherdenking – Van 18.00 uur tot 21.00 uur halfstok, zonder wimpel
5 mei Nationale Bevrijdingsdag – Zonder wimpel, van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang
De volgende activiteiten worden georganiseerd:
22 en 23 april – miniconcerten door amusementskoor de ‘Zwalkers’ in ‘De Clockstede’ en ‘Het Dokhuis’. Aanvang 14.00 uur.
25 april – WSS organiseert een Koppeldartoernooi.
26 april – KoningsBingo bij WSS. Locatie: sportpark van WSS, Burg. Snaterlaan 44, Oude Pekela. Meer info op de website en Facebook pagina van WSS
27 april – Viering van Koningsdag start met het luiden van de Pekelder kerkklokken en klokkenstoel in Boven Pekela, gevolgd door aubades bij ‘De Riggel’, ‘De Clockstede’ en het gemeentehuis met medewerking van chr. Muziekvereniging ’Excelsior’ en Scouting Pekela. Het draaiorgel ‘De Zwarte Dorus’ zorgt voor sfeer bij de spelletjesochtend op het terrein bij ‘De Riggel’ in Boven Pekela.
9.00-09.30 uur Terrein bij ‘De Riggel’ Boven Pekela. Hijsen van de vlag
9.45-10.15 uur ‘De Clockstede’ Nieuwe Pekela. Scouting Pekela hijst de vlag
10.45-11.00 uur Gemeentehuis Oude Pekela. Scouting Pekela hijst de vlag
9.00 tot 12.00 uur Spelletjesochtend bij de Riggel.
’s Avonds KoningsdagBingo bij ‘Rondom ’t Verloat’, A. Westerstraat A12 Nieuwe Pekela
2 mei – Oranje Bevrijdingsconcert in de Wedderwegkerk in Oude Pekela. Het Pekelder mannenkoor Albatros. olv dirigent Bouko Tiggelaar, geeft vanaf 20.00 uur invulling aan het programma. Locatie: Wedderwegkerk, Hendrik Westerstraat 114 Oude Pekela. Entreekaarten zijn gratis verkrijgbaar bij Boetiek ‘Fleur’ en Bloemenshop ‘Jolanda’. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.
4 mei – Dodenherdenking in Boven-, Oude- en Nieuwe Pekela voorafgegaan door herdenkingssamenkomsten. Om 18.45 uur in de Wedderwegkerk in Oude Pekela en om 19.00 uur in de Hervormde Kerk in Nieuwe Pekela. Hierna volgt de stille tocht naar het monument. Albatros, Excelsior en Scouting verlenen bij de herdenkingsplechtigheden hun medewerking.
Klokken luiden:
19.30-19.45 uur Pekelder kerken en klokkenstoel in Boven Pekela
Stille omgang en plechtigheden bij monumenten:
Oude Pekela: Van Wedderwegkerk naar monument Van Weringstraat
M.m.v. Groninger Chr. Mannenkoor ‘Albatros’.
Vlagceremonie door Scouting Pekela
Nieuwe Pekela: Van Hervormde Kerk naar monument begraafplaats
M.m.v. Chr. muziekvereniging ‘Excelsior’.
Vlagceremonie door Scouting Pekela
5 mei – Bevrijdingsdag gaat van start met het luiden der klokken
Bron: OBCP