Pretpark Drouwenerzand krijgt nieuwe attractie

DROUWEN – Volgend jaar krijgt pretpark Drouwenerzand een nieuwe attractie.
Volgend jaar gaat in pretpark Drouwenerzand een nieuwe overdekte attractie open. Volgens de website Loopings.nl betreft het een interactieve darkride van de Limburgse fabrikant Lagotronics. De attractie bestaat uit een roterend platform met meerdere gondels. Bezoekers schieten op 3D-schermen om punten te verdienen.
Deze attractie komt in de plaats van het spookhuis. Volgens RTV Drenthe gaat het om een forse investering. Eigenaar van het pretpark: Kevin Moespot zegt tegen de omroep dat de nieuwe investering geen gevolgen heeft voor bezoekersprijzen of personeel.
De bouw start eind juli. De opening staat rond Hemelvaart 2027 gepland. Dan wordt ook de naam van de attractie bekend gemaakt.
Bronnen: Loopings en RTV Drenthe